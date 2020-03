Eikö löydy sopivaa harrasteautoa? Ei se mitään, osta niitä valmistava yritys – hinta 176 000 euroa

Näyttävää Cheetah-urheiluautoa alettiin valmistaa vuonna 1963. Urheiluautoja valmistava yritys oli Bill Thomasin kunnianhimoinen hanke, jonka oli tarkoitus kilpailla Carroll Shelbyn Cobraa vastaan sekä kilparadoilla että vakioautona.

Vain alun toistakymmentä alkuperäistä Cheetahia (= Gepardi) ehti valmistua, mutta Shelby Cobran tavoin niiden kopioiden tekemistä jatkettiin.

Tunnettu amerikkalainen autoalan yrittäjä Craig Ruth on viime vuosina valmistanut Gepardeja nimellä Cheetah Evolution. Ruth joutui kamppailemaan käräjillä oikeudesta käyttää Cheetahin nimeä, mutta muutamiin vuosiin ei nimestä enää ole kiistelty.

Nyt Cheetah Evolutionin sosiaalisen median sivuille on ilmestynyt lyhyt Craig Ruthin viesti:

"Oletko koskaan halunnut omistaa autoja valmistavan yhtiön? Nyt on tilaisuutesi siihen", Ruth kirjoittaa ja sanoo haluavansa tehdä jotakin muuta 15 vuotta kestäneen Cheetah-seikkailun jälkeen.

Ruth kertoo Cheetah Evolutionin kauppahinnaksi 200 000 Yhdysvaltain dollaria (176 000 euroa). Summaan sisältyvät nimioikeudet, yhtiön tilat ja muut resurssit sekä tuotantotiloissa olevat materiaalit. Velkaa ja vastuita ei ole, vakuuttaa Ruth.

Craig Ruth toivoo viestejä ihmisiltä, joilla on aito halu jatkaa autohistoriaa kunnioittavaa bisnestä. Hän sanoo valitsevansa seuraajansa "avoimin mielin".

Jos siis olet haaveillut erikoisesta harrasteautosta, mutta et ole löytänyt mieleistäsi, nyt on mahdollisuus loikata vielä kauemmas. Tarjolla on kokonainen amerikkalaisten urheiluautojen perinnettä kunnioittava tuotantolaitos – vieläpä kohtuulliselta vaikuttavaan hintaan.