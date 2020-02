Ensiesittely jo ovella: Vallankumouksellinen, kuvailee vaatimaton valmistaja erikoista uutuusautoaan

Keskiraskaan sarjan autotietäjänkään ei kannata nolostua, vaikka ei ole koskaan kuullut tästä Geneven kansainväliseen autonäyttelyyn saapuvasta autonvalmistajasta.

Varsin harvat eurooppalaiset ovat nimittäin kuulleet nimen Czinger Vehicles Inc. Se on Kevin Czingerin perustama autonvalmistaja, jonka kotipaikka on Los Angeles.

Genevessä esillä on konseptiauto Czinger 21C, jota valmistaja kuvailee tulevaisuuden hybridihyperautoksi.

Czinger ei vielä ole tarjoillut 21C:stä merkittäviä tiedonjyväsiä, sillä hypeä rakennellaan maaliskuun alun tiedotustilaisuuteen. Sen verran kuitenkin tiedetään, että näytille tulee erittäin erikoinen ja yllätyksiä lupaileva auto.

Czinger 21C:n moottorista ei ole kerrottu yksityiskohtia. Hybridiksi kerrottua autoa tietenkin vievät yhteistyössä bensiini- ja sähkömoottori. Se on kuultu ja päätelty yhtiön YouTube-videosta, että polttomoottori lienee V8.

Czinger 21C näyttää sporttiselta jokaisesta kulmasta katsottuna. Kuva: Czinger Vehicles Inc.

Kevin Czingerin mukaan 21C:ssä on useita 3D-tulostuksella valmistettuja osia.

Valmistaja vihjaa automaailman hämmästyvän useista Czinger 21C:n teknisistä ratkaisuista. Kevin Czinger puhuu häpeilemättä vallankumouksellisesta autotekniikasta. Hämmästelyä tulevat kuulemma aiheuttamaan ainakin auton paino, voimalinjaratkaisut, teho ja sisätilat.

Czingerin julkaisemista tiiserikuvista voi päätellä, että kuljettaja istuu keskellä autoa. Ilmeisesti auto on 3-paikkainen eli molemmin puolin hieman kuljettajan istuinta taempana on paikka matkustajalle.

Melko tuntemattomien valmistajien urheiluautoja on kansainvälisissä autonäyttelyissä esillä melko usein. Lähes yhtä usein niiden riikinkukkoilu kuihtuu parin esittäytymisen jälkeen. Amerikkalaislähteiden mukaan Czingerin taustalla on kuitenkin niin paljon Yhdysvaltain länsirannikon rahamaailman investoijia, että hanketta on varaa kehitellä pitkällekin.