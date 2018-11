Entä jos se on kaverisi pikkusisko, jonka päälle keulit mopolla? – Martti Liukkonen puhuu nuorille suoraan siitä, mitä tapahtuu, kun menopeli karkaa käsistä

Nuoruus ja hulluus ovat parhaimmillaan hieno liitto, mutta huonoimmillaan yhdistelmällä on synkkiä seurauksia. Kun Kalajoelta uutisoitiin kolmen nuoren miehen kuolonkolarista lokakuussa, se järkytti mieliä monissa kodeissa.

Eräs lukija lähetti toimitukseen postia pohtien, minkälainen kampanja tehoaisi nuoriin kaahareihin. Hän arveli, että jos saataisiin tunnettu "rattisankari" puhumaan järkeä, voisi viesti mennä paremmin perille.

Autourheilijoita on jo ollut, ja on edelleen, puhemiehinä turvallisemman liikenteen puolesta. Autourheilun kansallinen lajiliitto AKK käynnisti Turvassa tiellä -ohjelman vuonna 2013. Kampanjan kasvoina ovat muuan muassa F1-kuljettaja Valtteri Bottas ja MM-ralleja ajava Esapekka Lappi.

Hyvät esikuvat ovat tärkeitä, mutta vielä tärkeämpää on kenttätyö. Turvassa tiellä -kouluttajat vievät sanomaa eteenpäin yläkouluihin ja toisen asteen opistoihin ympäri Suomen. Asenteisiin pyritään vaikuttamaan keskustelun ja konkreettisen tekemisen kautta.

Hankasalmelainen Martti Liukkonen on yksi kymmenistä Turvassa tiellä -kouluttajista. Hän on kiertänyt lukuisissa kouluissa viiden vuoden aikana. Tällä kertaa pysäkkinä on Kilpisen yhtenäiskoulu Jyväskylässä ja kuulijakuntana on mopokortti-iän kynnyksellä olevat 8-luokkalaiset.

Liukkonen juttelee leppoisasti ja saa oppilaat osallistumaan kysymyksillään. Välillä tulee tiukkaa asiaa liikenteen vaaroista, mutta enemmän esimerkkien ja tarinoiden kuin tilastojen kautta ja hyvä niin, sillä tilastotiede saa helposti luomet lupsamaan.

Entä jos se onkin kaverisi pikkusisko, jonka päälle keulit mopolla, herättelee Liukkonen yleisöään.

Oppitunnin aikana ehditään keskustella mopokypärän käytöstä, virittelyn, liian kovan vauhdin vaaroista ja monesta muusta.

Kun Liukkonen näyttää kuvan katolleen lyttääntyneestä onnettomuusautosta ja kysyy, miksi yksi takaikkuna on rikki, on luokassa hiljaista. Siksi, että sillä kohtaa istunut kaveri singahti ulos autosta ja kuoli, koska ei käyttänyt turvavyötä, Liukkonen vastaa ja jatkaa asiaa turvavöiden käytön tärkeydestä.

Turvassa tiellä -ohjelman oppitunnit ovat kouluille ilmaisia. Martti Liukkonen on tehnyt 27 vuotta työtä autokoulun liikenneopettajana, mutta mikä saa miehen kiertämään kouluja pullakahvipalkalla?

– Asennekasvatus pätee paremmin kasvotusten kuin kirjasta tai netistä. Kaikkia nuoria en pysty pelastamaan, mutta jos yksikin lamppu syttyy nuoren päässä, niin keikka kannatti tehdä.

Paljon puhutaan siitä, että liikenteeseen lähdetään väärillä tai huonoilla asenteilla. Miltä tilanne näyttää liikenneopettajan silmin?

– Mitä itse olen seurannut, niin jotain on asenteissa tapahtunut. Ilmapiiri on kiristynyt ja nuorilla kuskeilla tunteet palavat. En tiedä, mistä se johtuu. Onko se vanhempien malli, mikä tuottaa nyt tulosta vai some-maailma vai mikä.

Mikä on paras tapa vaikuttaa nuorten asenteisiin?

– Valistus on yksi keino, mutta se ei poista kodin vastuuta. Liikennekasvatus on vanhempien asia ja se lähtee jo päiväkoti-ikäisestä lapsesta. Vanhempien pitää miettiä, millaista esimerkkiä he antavat. Ei autokoulussa voi jonkun asennetta muuttaa kuukaudessa, varsinkaan nyt, kun tuntimäärät on pienennetty.

Liikenneopetuksen konkarin mielestä nuoria ei pidä syyttää siitä, jos vauhti viehättää. Omia rajoja on hyvä kokeilla, mutta liikenteessä sitä ei saa tehdä, vaan suljetulla alueella esimerkiksi moottoriurheiluharrastuksen parissa.

Liukkonen on neljän lapsen isä. Hän painottaa, että vanhempien pitää olla kiinnostuneita siitä, mitä nuoriso puuhaa ja sopia turvallisista pelisäännöistä.

– Tyttären kanssa sovimme esimerkiksi, että känniläisen kyytiin ei saa mennä. Soita taksi, minä maksan. Äläkä istu autossa ilman turvavöitä.

Oppitunti loppuu ja nuorilla on kiire kotiin. Menikö puhe perille, syttyikö lamppu?

Tomi Hård, 14, ei osaa äkkiseltään sanoa, mitä ajatuksia esitys herätti. Hänellä on jo mopo hankittuna, mutta ei vielä ajolupaa. Kuka voi vaikuttaa siihen, millä asenteella lähdet liikenteeseen?

– Varmaan minä itse, vastaa Hård.

Taisi nuori mies olla kuulolla, kun Martti Liukkonen valisti, että vastaus löytyy peilistä.