Ferrari ajautui täysiveriseen nimikiistaan, josta se ei selviydy kuivin jaloin

Ferrari on jo jonkin aikaa puhunut pistokkeesta ladattavasta katumaasturistaan, jonka mallinimeksi tulee Purosangue.

Purosangue on italiaa, ja tarkoittaa suomeksi täysiveristä. Mikäpä sen sopivampi nimi Ferrarin uutuusmallille, joka saapuu markkinoille parin vuoden kuluttua.

Nyt Ferrari on kuitenkin ajautunut mallinimestä täysiveriseen riitaan, jota aletaan käsitellä bolognalaisessa tuomioistuimessa maaliskuun alkupuolella.

Purosangue on jo melko yleisesti kaikenlaisessa käytössä. Polkupyörien valmistajan Scappan mallistossa on Purosangue. Eräs viinitila on jo pitkään valmistanut Purosangue-viiniä. Muitakin Purosangue-nimisiä tuotteita on, mutta niistä Ferrari selviytyisi, koska ei toimi kenenkään muun Purosanguen valmistajan kanssa samalla alalla.

Ferrarin ongelmaksi on harpannut hyväntekeväisyyssäätiö Purosangue Foundation. Lontooseen rekisteröidyn ja taloudellista voittoa tavoittelemattoman säätiön tavoite on muun muassa edistää nuorten pääsyä mukaan liikuntaharrastuksiin, ennen muuta kestävyysjuoksuun.

Säätiö on rekisteröinyt Purosangue-tuotemerkin, vaikkakaan sitä ei Ferrarin mukaan ole käytännössä käytetty.

Ferrari ei ole suostunut ostamaan tuotemerkin käyttöoikeutta säätiöltä, joten riitaa ratkotaan oikeudessa.

Vaikka Ferrari uskoo voittavansa oikeudessa, se tuskin lähtee käräjille mielellään. Luvassa on joka tapauksessa imagotappio, koska hyväntekeväisyyssäätiön ja italialaisen urheiluautojen valmistajan kiistassa suuren yleisön mielipide on helppo arvata.

Autonvalmistajan käsitys oikeasta ja väärästä kyseenalaistetaan aivan varmasti.