Frankfurtin näkyvin anti: Suuret autonäyttelyt ovat ajautuneet umpikujaan

Frankfurtissa järjestettävä IAA (Internationale Automobil Ausstellung) on jo kymmeniä vuosia ollut Euroopan merkittävin autonäyttely. Jos työskentelee autoalalla tai on autoista kiinnostunut, sitä ei ole voinut jättää väliin. Parittomien vuosien syyskuussa on pitänyt suunnata Frankfurtiin.

Tänä vuonna taitaa ensimmäistä kertaa olla toisin. Aika on ajamassa IAA:n ohi.

Syyt tapahtuman alavireeseen löytyvät helposti.

Koska autonvalmistajien tuotekehitysbudjetit käytetään tällä hetkellä täyssähköautoihin ja itseohjautuvuuteen, myös IAA on irronnut arjesta. Näyttely ennakoi epävarmalla tavalla autoilun sähköistä tulevaisuutta, mutta heti näyttelyalueen ulkopuolella messukävijä törmää aivan toisenlaiseen autoilun arkeen.

Moni valmistaja on tyytymätön automessujen panos-tuotos -suhteeseen. Frankfurtista jäivät kokonaan pois esimerkiksi Citroën, Nissan, Peugeot ja Volvo. Muun muassa Ford ja Renault tyytyivät osallistumaan pienesti, vaikka molemmilla on tärkeiden uutuuksien esittelyn aika.

Erään suuren autonvalmistajan johtaja paljasti, että läsnäolo kaikissa maailman suurimmissa autonäyttelyissä maksaisi vuodessa yhteensä 50–60 miljoonaa euroa. Tuo summa – tai ainakin osa siitä – halutaan käyttää johonkin muuhun.

IAA:n lehdistöpäivien ja ensimmäisen yleisöpäivän kävijöitä tervehtivät ilmastonmuutoksesta huolestuneet mielenosoittajat. Protestoijat tuntuvat hyväksyvän yksityisautoilun, mutta vaativat päästöjen pienentämistä.

Jos Greenpeacen aktivistit tutkisivat messuosastot, he yllättyisivät. Esillä olevien autojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat todella alhaiset. Mutta kuten jo todettu, näyttelyautoilla on kovin vähän tekemistä tämän hetken eurooppalaisen liikenteen kanssa.

Epäsuhtaa kuvaa hyvin Opelin johtajistoon kuuluvan Stephen Normanin lausahdus täyssähköisen e-Corsan vierellä.

– Ei tämäkään auto ole syntynyt suuren kysynnän innoittamana, vaan pakon edessä.

Sillä Norman viittaa tietenkin autonvalmistajille asetettuihin päästöjen keskiarvoihin. Jättisakot uhkaavat jo puolentoista vuoden päästä, ellei raja-arvoihin kurkottaminen onnistu.

Sähköautojen etäisyyttä messukävijöistä on yritetty pehmentää retrolla ja julkkiksilla. Esimerkiksi Opelin lavalla patsastelee vuoden 1987 Corsa GT ja tähtisumua ripottelemassa vierailee jalkapallovalmentaja Jürgen Klopp.

Opel on tuonut ensimmäistä kertaa esille myös uusiutuneen Astran, jonka polttomoottorit ovat jopa viidenneksen puhtaampia kuin aiemmin. Mutta Opelinkin usko jopa koti-Saksassa järjestettävään autonäyttelyyn ontuu sen verran, että se kutsui autotoimittajat koeajolle jo hyvissä ajoin ennen Frankfurtia. IAA:n tuoma julkisuus ei riitä.

Monet suomalaiset autointoilijat vierailevat kaikesta huolimatta Frankfurtissa. Ehkä hyvä niin, sillä vuoden 2021 näyttelyn henkeä ja merkitystä voi vain arvailla.

IAA:n viimeinen näyttelypäivä on sunnuntai 22. syyskuuta.