Härregud: Volvo on alkanut pyyhkiä pöytää muilla automerkeillä

Kun kiinalaisyhtiö Geely kahdeksan vuotta sitten osti Volvon noin 1,35 miljardin euron kauppasummalla, volvolaiset tuskin tiesivät, että uuden omistajan nimi merkitsee onnekasta. Nykyisin Volvon henkilökunta myöntää omistajavaihdoksen onnekkuuden.

– Geely on ollut erittäin hyvä isäntä Volvolle. Kun yrityskauppa syntyi, aika moni automaailmassa tosin näytti ajattelevan aivan toisin. Aivan varmasti epäilijöitä oli myös Volvon omassa väessä, sanoi Volvon pääjohtaja Håkan Samuelsson pokatessaan jo toista palkintoa Geneven autonäyttelyssä.

Samuelsson sai tarttua pystiin jo Geneven näyttelyn alkajaisiksi, kun Volvo XC40 sai Vuoden Auto Euroopassa 2018 -tittelin. Seuraavalla viikolla Samuelsson palkittiin automaailman Vuoden ansioituneimpana henkilönä (World Car Person of the Year).

Samuelssonin sanottiin perusteluissa esimerkiksi kohentaneen Volvon imagoa, johtaneen onnistuneesti suurta mallistouudistusta ja kääntäneen Volvon taloudellisesti voitokkaaksi.

Volvon uusiutuneen malliston menestys saattaa saada jatkoa ensi viikolla, kun automaailman toinen haluttu pokaali (World Car of the Year) jaetaan. Kisa on edennyt finaalivaiheeseen, jossa mukana on enää kolme automallia: Range Rover Velar, Mazda CX-5 ja Volvo XC60.

Jotenkin Volvo XC60:n voitto maistuisi luontevalta myös ensi viikon julkistuksessa. Volvon ja Geelyn yllättävä avioliitto on ollut täysosuma sekä molemmille osapuolille että kuluttajille. Jos nyt pitäisi valita 2010-luvulla eniten kehittynyt autonvalmistaja, vaihtoehtoja olisi tosi asiassa vain yksi.