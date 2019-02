Halvin tapa liikkua Jyväskylässä? Seat Ibizat ajoon kuudella eurolla tunnissa

Yhteisessä autossa on omat rutiininsa. Ennen kuin Anna Sarkkinen istuutuu Seatin kuljettajan paikalle, hän kiertää auton ja tekee nopean kuntotarkastuksen. Sitten hän kuittaa kännykällään, että kaikki ok. Vielä pari näppäilyä puhelimella ja auton ovet aukeavat. Samalla alkaa raksuttaa kahden tunnin varausaika.

Sarkkinen on toiminnanjohtaja kestävää kehitystä edistävässä JAPA ry:ssä. Hän on myös yksi kaarakummeista, jotka puhuvat uusien yhteiskäyttöautojen eli kimppakaarojen puolesta. Autojen tukikohta on pysäköintitalo Pergamentti, joka sijaitsee Kankaan kaupunginosassa Jyväskylässä.

Olen pyytänyt Sarkkisen kummikeikalle näyttämään, miten homma toimii. Hänellä on kokemusta kimppa-Seatin ratista vasta parin ajokerran verran, sillä toiminta käynnistyi tammikuussa.

Kummi lähtee liikenteeseen rennolla otteella.

– Ihmetellään yhdessä, Sarkkinen nauraa.

– En tiedä vastauksia kaikkeen, mutta ei meidän kummien tarvitsekaan. Olemme kanssakulkijoita ja levitämme sanaa, että ihmiset lähtisivät kokeilemaan uutta palvelua.

Yhteiskäyttöautopalvelua pyörittää kempeleläinen yritys Omago Oy, joka vastaa asiakaspalvelusta ja teknisestä tuesta.

Kankaalla on yhteiskäytössä kaksi Seat-merkkistä henkilöautoa, jotka kulkevat sekä kaasulla että bensiinillä. Vaikka autojen kyljissä lukee taloyhtiöauto, ei niiden käyttö rajoitu alueen asukkaisiin, vaan ne ovat kaikkien vuokrattavissa. Palvelun käyttäjäksi rekisteröidytään verkossa ja käyttö vaatii älypuhelimen.

– Kannustamme käyttäjiksi etenkin lähialueen yhteisöjä. Kimppakaaraa voi käyttää esimerkiksi työpäivän aikana, kun tulee satunnainen auton tarve eikä aina tarvitse ottaa kotoa omaa autoa, vinkkaa Sarkkinen.

Kimppakaaran käyttäjä maksaa autosta tuntitaksan mukaan. Esimerkiksi kahden tunnin ajosta Seat Ibizalla veloitetaan 6 euroa tunnilta sekä 0,6 euroa kilometriltä. Hintaan sisältyy polttoaine tietyin ehdoin.

Jos haluaa ajaa mahdollisimman halvalla ja vähäpäästöisesti, kannattaa käyttää paikallista biokaasua. Kimppakaaran hintaan kuuluu tankkaus Mustankorkean biokaasuasemalla. Muuallakin voi tankata, mutta silloin käyttäjä maksaa polttoaineen omasta pussistaan.

Tällä hetkellä paikallisen biokaasun jakelussa on katkos, johon tulee parannus lähiaikoina, kun Mustankorkean uusi Seppälän asema avautuu. Siirtymäkaudella kimppa-Seatiin voi tankata maksutta myös bensiiniä.

– Tulevaisuudessa tarkoitus on ajaa pääosin biokaasulla, mutta näissä kaasuautoissa on se hyvä puoli, että ne kulkevat myös bensalla, jos tulee jakeluhäiriöitä, tuumaa Sarkkinen.

Monilla autoilijoilla ei ole vielä kokemusta kaasukäyttöisestä autosta. Sarkkinen vakuuttaa, että eroa ei huomaa kuin korkeintaan tankatessa.

– Jos kaasun tankkaaminen kauhistuttaa, niin sovitellaan aikataulut sellaiseksi, että käydään opettelemassa. Olen itsekin vasta pari kertaa tankannut, mutta asemilla on niin hyvät ohjeet, että hyvin olen osannut.

Sarkkinen ajelee siviilissä vielä toistaiseksi vanhahkolla bensakäyttöisellä autolla, mutta siihen saattaa tulla muutos.

– Pohdimme äitini kanssa, että pärjäisimmekö yhdellä yhteisellä autolla. Kun on tällaisia kimppakaaroja käytössä, voi kokeilla vaihtoehtoja. Ajattelutapa oma-kulttuurista on muuttumassa jakamispalveluihin, ne kiinnostavat ihmisiä.