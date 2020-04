Harha-askel autoleasingissä – asiakas yritti välttää maksun ylikilometreistä mittarihuijauksella

Autojen matkamittarilukemien väärentämisestä on Suomessa puhuttu viime vuosina paljon. Mittariväärennöksistä on varoiteltu, kun suomalaiset ovat innostuneet hakemaan käytettyjä autoja ulkomailta.

Mittarinviilaus näyttää kuitenkin kiinnostavan myös yksityisleasingissä. Jyväskylässä tutkitaan tapausta, jossa leasingauton ottanut asiakas poisti useina vuosina tuhansia kilometrejä auton mittarista välttyäkseen maksamasta ylikilometrejä.

Monissa leasingsopimuksissa on vuosittainen kilometriraja. Sen ylittämisestä on maksettava. Yleinen hinta yhdestä ylikilometristä on 15–20 senttiä.

Maksu ylikilometristä ei tunnu suurelta. Kokonaismäärä voi kuitenkin nousta tuntuvaksi.

Jos asiakas ajaa neljän vuoden leasingsopimuksen aikana joka vuosi noin 3 000 ylikilometriä, se merkitsee 20 sentin mukaan laskettuna 2 400 euron ylimääräistä kuluerää.

Kysyimme kolmen autoliikkeen edustajilta, onko leasingautojen kilometrien viilaus yleinen ongelma vai yksityistapaus.

Vastaajat olivat yksimielisiä siitä, ettei tapa ole levinnyt laajasti.

– Se on tietenkin yleisessä tiedossa, että autojen mittarilukemien manipulointia tapahtuu. Suomen maanteillä liikkuu suuri määrä autoja, joissa on tehty kilometrirukkauksia.

– Leasingautoissa on kuitenkin vaikea ymmärtää, että joku lähtisi poistamaan kilometrejä. Jos näyttää siltä, että ajomäärä ylittää sopimukseen kirjatut lukemat, voi jokaisessa autoliikkeessä varmasti neuvotella ylikilometreistä, sanoo autokaupan myyntipäällikkö.

Hän myös muistuttaa, että ylikilometrien poistaminen mittarista ei ole nokkela harhautus, vaan epärehelliseen menettelyyn liittyvä rikos.

– Tämä täyttää kaikki ne tunnusmerkit, joiden perusteella jokin toiminta voidaan rikoslaissa määritellä petokseksi.

Toisen autoliikkeen johtaja muistuttaa, että matkamittari ei ole ainoa tapa todeta auton ajokilometrit.

– Ajokilometrit rekisteröityvät nykyisin muuallekin kuin auton mittaristoon. Merkkikohtaiset diagnostiikkalaitteet paljastavat, jos mittarilukemat eivät vastaa todellisuutta.

– Kiinasta tilatulla huijausvälineellä voi manipuloida matkamittaria, mutta ei autonvalmistajaa.