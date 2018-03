Hatunnnosto rehellisyydestä: Volkswagen näyttää, miten e-Golfin toimintasäde romahtaa pakkasessa

"Lillerilälleri".

Informaatioarvoltaan jokseenkin tuota luokkaa ovat yleensä vastaukset, kun täyssähköautojen tuote-esittelyssä kysyy lämpötilojen vaikutuksesta toimintasäteeseen.

– Tietenkin kylmyys vaikuttaa toimintasäteeseen, mutta ei se pudotus kovin suuri ole. Ihan täsmällisiä kilometrejä on vaikea sanoa, koska niin moni asia vaikuttaa toimintasäteeseen, vastaavat autonvalmistajien edustajat.

Saman voisi ilmaista lyhyemmin lillerilällerillä. Säästyisi mukavasti aikaakin sekä kysyjiltä että vastaajilta.

Siksi on kovin virkistävää, kun Volkswagen on tehnyt täyssähköisen e-Golfinsa toimintasäteestä verkkosivuilleen laskurin. Vaikka laskurissa voi säädellä vain neljää muuttujaa, mukana on se suomalaisille tärkein: ulkoilman lämpötila. Saksan- ja englanninkielisenä julkaistua laskuria ei ole ehkä suunnattu Suomen oloihin, sillä lämpötila-asteikko päättyy miinus kymmeneen Celsius-asteeseen.

Laskuri paljastaa karusti, miten pakkanen kohtelee täyssähköautoa. Äskettäin uudistetussa e-Golfissa 35,5 kilowattitunnin akuston luvataan riittävän ihanneoloissa yli 300 kilometrin toimintasäteeseen.

Volkswagenin laskuri näyttää tylyt numerot, kun vaihtaa ulkolämpötilaksi -10 astetta. Maksimitoimintasäteeksi räpsähtää 137 kilometriä, ja sekin vaatisi kuljettajalta rauhallista ajotapaa ja suotuisia liikenneoloja. Lähes 60 prosenttia toimintasäteestä siis haihtuu pakkasen mukana.

Volkswagenia on viime vuosina piikitelty päästöhuijauksista ja niihin liittyvistä puolitotuuksista.

Niinpä nyt on syytä sanoa: Kiitos rehellisyydestä, Volkswagen.

Ja kivoja lillerilällereitä vaan jatkossakin monille muille täyssähköautojen valmistajille.