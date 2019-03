"Hei! Sattuisiko teiltä löytymään huulipunan värinen auto?" – Tällainen hinta lätkäistiin vuoden 2014 Kia Riolle

Voiko auton ostaa värin perusteella? Miksipä ei. Ei edes sääntö-Suomesta löydy sellaista asetusta, että autokaupoille mentäessä pitää ostoslistalla olla kuutiotilavuuksia tai newtonmetrejä.

Tuumasta siis toimeen.

Päätin etsiä auton sillä perusteella, että sen täytyy sopia huulipunan väriin. Sain inspiraation tähän eräältä leidiltä, jota haastattelin vuosia sitten. Hän kertoi ostaneensa uuden auton herätehankintana, koska se kävi yhteen lempipunan kanssa.

Aloitan haun netistä. Syötän hakuun kolme kriteeriä. Auton hinta saa olla maksimissaan 10 000 euroa, väriltään punainen ja sijainti autoliikkeessä kotikaupungissani. Ruudulle rapsahtaa kymmenkunta ehdokasta, joista karsin ensin pois paketti- ja farmariautot.

Seulonta etenee pinnallisen raadollisesti. Autojen vertailu verkossa on kuin nettideittailua Tinderissä. Ne, jotka eivät miellytä silmää, tiputetaan armotta pois.

Huomaan pian, että hakupalvelussa on kehittämisen varaa. Pelkkä punainen on liian laaja hakukriteeri. Tarvitaan lisää tarkentavia sävyjä, kuten viini, vadelma ja roosa. Karsin autoista pois liian räikeät ja oranssiin vivahtavat punaiset. Huulipunapuikostani on kulunut pois sävyn nimi, mutta se on ehdottomasti lähempänä viileää vadelmaa kuin lämmintä korallia. Tietäjät tietää.

Jäljelle jää kaksi ehdokasta, jotka syynään tarkemmin.

Ensimmäinen on söpö Mini, joka saattaa sopia sävykartalle.

Toinen on salaperäinen Kia Rio, josta ei ole laitettu kuvaa. Auton ikääkään ei kerrota, mutta kilometrejä on takana 78 000. Ensivaikutelma ei ole täydellinen, mutta lupaus metallin punaisesta ulkoasusta vetää puoleensa. Päätän ajaa paikan päälle tutustumaan tarkemmin kiinnostavaan yksilöön.

Veljekset Laakkosen vaihtoautopuolella selviää, että Kia on niin tuore tapaus, ettei sitä ole vielä ehditty puunata edustuskuntoon. Auto näyttää kuitenkin melko siistiltä ja kun automyyjä Juha-Petri Ahonen myllyttää sen pesun kautta, kiiltää maalipinta kauniisti kuin juuri hipaistu huulikiilto.

– Värin perusteella kysellään harvemmin autoja, mutta joku väri voi karsia ostajia. Enemmän kuulee sitä, että olisipa tuo auto toisen värinen, niin ostaisin, toteaa Ahonen.

Käymme läpi Kia Rion tietoja pesun aikana. Kia on kelpo yksilö, joka on saanut terveen paperin autotohtorilta. Auto on vuosimallia 2014 ja autotohtori on antanut sille terveen paperit.

Jos olisin oikeasti auton tarpeessa, saattaisin käydä koeajolla ja aloittaa tinkaamisen.