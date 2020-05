Herkullinen koemalli – olisipa Yamaha uskaltanut viedä tämän tyrmäyksen maaliin saakka

Vaikka Yamaha on tuttu taitaja monissa ajoneuvoissa, japanilaisyhtiötä ei yleensä yhdistetä autoihin. Yamahan moottoripyörät sen sijaan tunnetaan hyvin – samoin esimerkiksi perämoottorit ja mönkijät. Niin, ja tietenkin pianot ja urut, joiden valmistamista varten Yamaha (aluksi tosin nimellä Nippon Gakki Co. Ltd.) vuonna 1887 perustettiin.

Moni autonvalmistaja on tehnyt yhteistyötä Yamahan kanssa, koska japanilaisyhtiön osaaminen tietyissä voimanlähteissä on kovaa valuuttaa.

Tunnetuista automalleista esimerkiksi Lexus LFA:n, Volvo XC90:n, Ford Tauruksen ja Toyota 2000GT:n konepellin alla on ollut niin paljon Yamahan osaamista, ettei olisi ollut lainkaan väärin, jos automallit olisi nimetty toisin. Esimerkiksi Toyota/Yamaha 2000GT ei olisi ollut yhtään liioiteltu mallinimi, sillä moottoriosaamisen lisäksi mallin idea tuli alkujaan Yamahalta.

Myös useat F1-tallit ovat käyttäneet Yamahan moottoreita.

Yamaha Sports Riden näyttävyyttä takaa katsottuna. Kuva: Yamaha Motor Company

Yamaha on rakentanut joitakin konseptiautoja eli koemalleja, jotka kuitenkin ovat jääneet taikinavaiheeseen. Uuniin eli tuotantolinjalle niitä ei ole viety. Ilmeisesti yhtiön usko kaupalliseen menestykseen automaailmassa on loppunut kesken.

Kaikkien autofanaatikkojen mieliin on syöpynyt etenkin yksi Yamahan konseptiautoista. Se on vuonna 2015 Tokion autonäyttelyssä esitelty Yamaha Sports Ride Concept. Ilmeisesti Yamaha Motor Companyn oma väkikin muistelee koemallia lämpimästi, sillä Sports Riden laaja esittely löytyy yhä helposti yhtiön verkkosivuilta.

Sisätiloissakaan Yamaha Sports Ride ei olisi hävennyt muiden urheiluautojen rinnalla. Kuva: Yamaha Motor Company

Yamaha Sports Ride on sekä ulkoa että sisältä houkuttelevan oloinen urheiluauto. Tätä koemallia olisi häpeilemättä voinut esitellä mikä urheiluautojen valmistaja tahansa.

Konseptiauton konepellin alla oli turboahdettu 1,5-litrainen moottori. Halutessaan Yamaha olisi kuitenkin voinut valita tuotantoautoon lähes millaisen moottorin tahansa. Osaamista voimamoottoreihin kun oli omasta takaa siis F1-radoilta saakka.

Juuri tällä hetkellä hyppy autoteollisuuteen tuskin kiinnostaa Yamahaa. Autoala on myllerryksessä, joten Yamaha keskittynee perinteisille toimialoilleen. Mutta ehkä vielä joskus?