Huikea muutos: Tältä näyttää tulevaisuuden autokorjaamossa – katso kuvat

Koska autotekniikkaa väistämättä muuttuu tulevina vuosikymmeninä, muuttuvat kaiketi autokorjaamotkin. Näin päätteli brittiläinen vakuutusyhtiö Direct Line.

Direct Line tilasi asiantuntijoilta arvion ja havainnekuvat vuoden 2050 autokorjaamosta. Tulevaisuutta oli hahmottelemassa muun muassa autotekniikan tutkimuslaitos Thatcham Research.

Kuten oheisista kuvista voi päätellä, autojen huoltamisessa ja korjaamisessa jyllää 30 vuoden kuluttua erilainen tekniikka kuin nykyisin. Robotit, lasersäteen avulla luotu kolmiulotteisuus ja 3D-tulostimen loihtimat varaosat hallitsevat kliinisen oloista korjaamohallia.

Tutkijoiden mukaan autojen vikoja ei tarvitse etsiä, sillä autot osaavat aina itse kertoa omat ongelmansa. Autot pystyvät vuonna 2050 kommunikoimaan paitsi keskenään myös korjaamon kanssa.

Autojen viat pystytään pääosin korjaamaan etätyönä, joten korjaamoissa hoidetaan lähinnä huomattavasti harvenevat määräaikaishuollot.

Ennusteen mukaan myös perinteinen hitsaaminen siirtyy historiaan. Lasersäteet valtaavat hitsipillien työt. Kolarikorjauksia ei juuri ole, sillä tutkat, anturit ja autonomiset ohjausjärjestelmät ovat lähes poistaneet törmäysten mahdollisuuden.

Vakuutusyhtiö sanoo halunneensa ennusteen tulevaisuuden autokorjaamosta muun muassa siksi, että brittinuoria on nykyisin vaikea houkutella automekaanikoiksi.

– Halusimme asiantuntijoiden kertovan, onko kolmen vuosikymmenen kuluttua enää olemassa autokorjaamoja. Ja jos on, millaisia ne ovat. On huikeaa ajatella, kuinka täydellisesti holografia, AR-tekniikka, 3D-tulostus ja digitalisoituneet itseohjautuvat autot näyttävät muuttavan korjaamoalan. Tutkijat olivat selvityksessään kuitenkin yksimielisiä siitä, etteivät autokorjaamot mihinkään häviä. Niillä on aina tehtävänsä, sanoo Direct Linen moottoritekniikan asiantuntija Felicity Harer.