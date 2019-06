Hyvästi muhkeat autonrenkaat – nyt alkaa tulla kapeampaa tavaraa

1960-70-luvuilla henkilöautojen renkaat olivat kapeita ja korkeita 80-sarjan renkaita. Sitten autonvalmistajat alkoivat valmistaa sporttisia, matalailmatilaisia ja leveitä rengasmalleja. Tämä trendi on jatkunut näihin päiviin asti. Mutta seuraava suuntaus on jo näkyvissä.

– Nyt ollaan menossa takaisin kapeampiin renkaisiin, sanoo teknisen asiakaspalvelun päällikkö Matti Morri Nokian Renkaista.

Morrin mukaan syynä on sähkö- ja hybridiautojen yleistyminen.

– Koska sähköauton tulee olla mahdollisimman energiatehokas, tarvitaan alhaisen vierintävastuksen renkaat, jotta auton sähkölatauksen toimintasäde saadaan mahdollisimman laajaksi. Sähköautojen heikkoushan on range eli kuinka pitkälle niillä pääsee lataamatta akkuja, sanoo Morri.

Yhtenä ratkaisuna on renkaan vannehalkaisijan kasvattaminen ja samalla renkaan kaventaminen ja renkaan sisällä olevan ilmatilan nostaminen. Näin on Morrin mukaan tehty esimerkiksi BMW i3:ssa, jonka rengaskoko on 155/70R19.

– Kaksi vuotta sitten markkinoille tulleen BMW i3:n rengaskoko oli ihan uusi, joten kyseiseen kokoon ei löytynyt Pohjoismaissa toimivaa talvirengasta lainkaan. Tästä syystä Nokian Renkaat alkoi valmistaa kyseisen koon pohjoismaista talvirengasta vain tätä kyseistä automallia varten.

Vierintävastuksen alentamisen tiellä on Morrin mukaan vielä monia esteitä.

– Sen asian kanssa valmistajat tuskailevat. Tänä päivänä käytetyillä materiaaleilla ja kustannusrakenteella ei saada kovin suuria harppauksia vierintävastuksen alentamiseen. Jos käytettäisiin esimerkiksi hiilikuitua tai muita kestäviä ja keveitä materiaaleja renkaan rakenteessa, renkaista tulisi niin kalliit, ettei niitä kukaan ostaisi.

Perinteinen rengasrakenne koostuu polyesteristä/rayonista ja teräksestä. Morri sanoo, että jos teräs voitaisiin kustannusten puolesta korvata jollain kevyemmällä materiaalilla, renkaan vierintävastus alenisi huomattavasti.

– Toisaalta yhä pienempiin vierintävastuksiin tähdätessä pitää tehdä kehitystyötä myös kumisekoitusten osalta ja kehittää itse renkaan perusrakennetta.