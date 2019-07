Ilkivaltatilastot kertovat: Älä jätä bemaria ulos lauantaina

Suuri osa, noin 40 prosenttia, autoille tehdystä ilkivallasta tapahtuu kesäkuukausina (touko-elokuu), ilmenee vakuutusyhtiö Ifin vahinkotilastoista. Missään muussa autovahinkolajissa kesä ei korostu näin selvästi.

– Kesä saa tunnetusti suomalaiset liikkeelle, ja lämmön ja kuohujuomien yhteisvaikutus näyttää joskus hämärtävän harkintakyvyn”, toteaa ajoneuvovakuutusten tuotepäällikkö Peter Roselius Ifistä.

Kesän lisäksi ilkivaltatilastoissa korostuvat viikonloput ja erityisesti lauantait. Alkoholilla on usein osuutta asiaan, sillä ilkivaltaa tapahtuu tyypillisesti baarien ja muiden illanviettopaikkojen läheisyydessä. Sama tekijä voi usein naarmuttaa useita autoja samalla kadunpätkällä.

Eri automerkkien todennäköisyys päätyä ilkivallan kohteeksi vaihtelee. Eniten ilkivaltaa tehdään BMW:ille, Audeille ja Mercedes-Benzeille, kun ilkivallan määrä suhteutetaan autojen määrään. Keskimääräistä enemmän ilkivaltaa tehdään myös Hondille, Seateille, Volvoille ja Mitsubisheille. Parhaiten turvassa ovat Fiatit, Renaultit, Toyotat ja Fordit.

If on päivittänyt verkossa julkaisemiaan ilkivaltatilastoja kattamaan vuodet 2012–2018. Ifin verkkosivujen Ilkivaltamittarista pääsee katsomaan, millainen on oman auton riski joutua ilkivallan kohteeksi.

Suhteellisesti eniten ilkivaltatapauksia on viime vuosina sattunut pääkaupunkiseudulla eli Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. Vuosina 2012–2018 Helsingissä tilastoitiin noin 10 ilkivaltatapausta 1 000 autoa kohden, mikä on miltei kaksinkertainen määrä Tampereeseen verrattuna.

Tapausten esiintymistiheys ei kuitenkaan suoraan noudattele kaupunkien kokoa. Myös Oulussa, Rovaniemellä, Vaasassa ja Turussa ilkivaltaa esiintyi suhteellisesti useammin kuin Tampereella.

Ilkivallaksi tilastoidaan kaikki ne tapaukset, joissa autoa on tahallaan vahingoitettu muulla tavalla kuin toisella ajoneuvolla. Keskimääräinen ilkivaltavahingosta koituva kustannus on 946 euroa. Tyypillisesti kyse on kadun varteen pysäköidyn auton potkimisesta, maalipinnan naarmuttamisesta tai peilien vääntelystä.

– Usein tekijät eivät miellä, kuinka kalliin vahingon pieneltäkin tuntuvat vauriot voivat aiheuttaa. Esimerkiksi uusien automallien tuulilaseihin on asennettu erilaisia ympäristöä havainnoivia antureita ja kameroita, joiden uusiminen ja kalibrointi on erittäin kallista. 4 000 euronkaan tuulilasivahinko ei ole enää harvinainen”, Roselius kertoo.