Järkäle henkilöautoksi – katso koeajovideo poliisisarjoissa paljon käytetystä Cadillacista

Cadillac tarjoaa luksusta, kallista ja hienostunutta autoilua. Cadillac ei ole koskaan pyrkinyt olemaan halpa, vaan omalla tavallaan luokkansa paras. Sama linja jatkuu isossa katumaasturissa Escaladessa.

Koeajoautomme on vuosimallia 2007, tätä kolmannen sukupolven autoa valmistettiin vuosina 2007–2014. Escalade on henkilöautoksi järkäle. Painoa on 3 221 kiloa, leveyttä kaksi metriä, pituutta 5,14 metriä ja korkeutta peräti 189 senttiä. Istumapaikkoja on seitsemalle, mutta kuninkaalliset oltavat neljälle, takimmainen penkki on vähän pieni tähän autoon.

Keula on voimakkaan maskuliininen ja korkea, sellainen jota jalankulkija mielusti kunnioittaa.

Korissa on vähän pyöristyksiä ja sivulinja on etulokasuojien muotoilua lukuunottamatta melko suora. Keula on pitkä ja parkkipaikalla kulmia on vaikea hahmoittaa. Kokeilimme parkkeeramista marketin parkkipaikalle ja totesimme kahden auton väliin ajamisen lähes mahdottomaksi.

Penkit ovat niin korkealla, että niille täytyy nousta, onneksi sivuilla on astinlaudat. Sisätilat ovat ylelliset. Materiaaleina on käytetty paljon puuta ja nahkaa. Takapenkkiläisille on oma säätöpaneli radiolle ja ilmastoinnille.

Keulalla sykkii 6,2-litrainen Vortec V8 bensiinimoottori, tehoja on tarjolla uhkeat 301 kW. Huippunopeus on 170 km/h ja Cadillac kiihtyy nollasta sataseen 6,8 sekunnissa. Hienointa moottorissa on kuitenkin jyhkeä saundi, jota nykyautoissa harvemmin kuulee. Tankkauspisteet tulevat tutuiksi, sillä koeajomme keskikulutus oli 17,4 litraa sadalle kilometrille.

Tämän auton omistaminen edellytää tietynlaista asennetta, järkisyitä ei ole montaa, tunnesyitä enemmän. Joku firma voisi omistaa tälläisen, tai mieskimppa. Cadillac Escalade on myynnissä Jyväskylän Rinta-Joupissa.