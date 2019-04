Jarno "Paroni" Saarinen, lajinsa ensimmäinen suomalainen maailmanmestari kuoli ratapyöräturmassa Monzassa 1973 – Veli muistelee pysäyttävää iltaa: "Kuulimme uutisen radiosta"

Jarno ”Paroni” Saarinen on legenda, jonka muisto elää lukuisten moottoriurheilun ystävien mielissä. Turusta maailmanmestariksi polkaisseen ratamoottoripyöräilijän ura katkesi traagisesti toukokuussa 1973. Saarinen menehtyi 27-vuotiaana Monzan MM-osakilpailussa tapahtuneessa onnettomuudessa, jossa kuoli myös italialainen Renzo Pasolini.

– Kuulimme uutisen radiosta, muistelee Jari Saarinen veljensä kovaa kohtaloa.

– Lähdimme sitten velipojan kanssa hakemaan Jarnon kotiin Italiasta.

Saarisilla oli – ja on edelleen – hautaustoimisto Turussa. Jari Saarinen on neljästä veljeksestä nuorin, ja jatkaa perheyrityksen toimintaa. Liikerakennuksen kellarissa on autotalli, jossa on rassattu monenlaisia menopelejä vuosikymmenten ajan.

– Samassa kellarissa Jarnokin rakenteli ja teki moottoripyörähommia. Pidän siellä nykyään museota, jonne olen kerännyt materiaalia Jarnosta, kuten ajoasuja, pyöriä, työkaluja ja muita vehkeitä, mutta ei se ole vain museo, vaan vieläkin tehdään pyörien huoltohommia.

Jarno Saarisen museo on pieni, mutta sitä käydään katsomassa ympäri maailmaa. Se kertoo siitä, kuinka suuren jäljen hän jätti, vaikka ehti kilpailla huipulla vain kolmisen vuotta.

Kun Jarno kiersi kansainvälisiä kisoja, kotijoukot pysyivät vain vaivoin perässä, koska tiedonkulku oli vaivalloista 70-luvulla.

– Kisan jälkeen lehdessä saattoi olla muutaman päivän päästä tuloksia. Joskus Jarno soitti kotiin, mutta se oli vaikeaa ja kallista, kun piti mennä lennättimeen ja tilata henkilöpuhelu Suomeen.

Jari Saarinen ei ehtinyt ulkomaille seuraamaan Jarnon kisoja. Imatranajon katsomossa hän onneksi oli, kun isoveli sinetöi itselleen maailmanmestaruuden 1972. Se oli hieno hetki, mutta vieläkin mieluisampia muistoja Jarilla on aiemmilta vuosilta, kun veljekset kulkivat yhdessä kotimaan kisoissa.

– Kilpailimme eri luokissa, minä nuorten ja Jarno kilpakoneluokassa. Se oli mukavaa aikaa. Pääsin aluksi Jarnon siivellä, kun hän kuljetti pyörät ja sain käyttää hänen työkalujaan. Sitten Jarno lähti ulkomaille ja minä menin armeijaan ja avioon. Olisin joutunut ostamaan omat vehkeet ja kun rahaa ei ollut, katsoin parhaaksi lopettaa.

Jyväskylän Harjun ajot on Jari Saariselle tuttu kilpailu 1960-luvun lopulta. Nykyään hän ajaa näytösajoja Jarnon vanhoilla moottoripyörillä, kuten 250-kuutioisella Yamahalla vuodelta 1971 ja 125-kuutioisella Puchilla vuodelta 1967. Nämä pyörät, joista Yamahalla on ajettu MM-pronssia, nähdään viikonloppuna Keski-Suomen moottoripyöränäyttelyssä Hipposhallissa.

Jari Saarinen tulee itsekin Jyväskylään ja tuo mukanaan otoksen road racingin historiaa näyttelyyn, jossa on oma osasto Jarno Saarisen muisteluun.

– On hienoa, että Jarnoa muistetaan, vaikka on mennyt niin paljon aikaa. Tervetuloa tarinoimaan.