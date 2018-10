Jokainen meistä on keskimääräistä parempi kuski, mutta virheitä sattuu silti – tässä ovat autoilijoiden kymmenen yleisintä mokaa

Jokainen tekee liikenteessä virheitä. Osa niistä johtuu tietämättömyydestä, osa piittaamattomuudesta. Vaaralliset tavat olisi kuitenkin karsittava ratin takaa, olipa toilailujen syy mikä hyvänsä.

Auton toimintojakin käytetään väärin. Oman ajokin ominaisuuksiin perehtyminen on unohtunut, mikä johtaa esimerkiksi valojen käyttämiseen vähän miten sattuu tai ajoasentoon, joka ei ole mukava eikä turvallinen.

Pyysimme arkiliikenteen aitiopaikalla toimivilta eli liikenneopettajilta, ammattiautoilijoilta ja autonmyyjiltä vinkkejä asioista, joissa suomalaisilla on eniten parantamista. Itsestäänselvyydet, kuten suuntavilkun laiskan käytön ja ylinopeudet, hyllytimme kymmenen tärpin listalta.

1) Valot päälle

Yksi viime vuosien kipakoista puheenaiheesta yleisönosastoilla ovat olleet autojen valot. Ilman ajovaloja ja etenkin ilman takavaloja liikkuvia autoja näkyy Suomessa tiuhaan. Uusista autoista löytyvät sopivat valot kaikkiin ajo-olosuhteisiin, mutta ratin takana luotetaan ajovaloautomatiikkaan, jonka toimintaperiaatteita autojen käyttäjät/omistajat eivät välttämättä tunne. Valojen valintaa hämärtää se, että auton mittarivalot palavat, vaikka autossa ovat päällä päivävalot (usein ilman takavaloja). Simahtaneet polttimotkin ovat ikuisuusongelma.

2) Tunne jarrusi

Lukkiutumattomat jarrut voivat aiheuttaa yllätyksen, ellei niihin ole tutustunut. Nykyautojen jarrut ovat yleensä erinomaiset, mutta niiden toiminnan maksimoimiseksi jarrupoljinta on uskallettava painaa reippaasti. Liian löysällä polkemisella jarruteho jää kevyeksi, joten voimapoljenta kannattaa opiskella ennen kuin tulee vastaan tositilanne liikenteessä.

3) Ratissa on nappeja syystä

Vaikka monet autonvalmistajat ovat vähentäneet erilaisten säätimien ja nappuloiden määrää, ohjauspyörään niitä on alkanut ilmestyä jopa lisää. Hyvin monet kuskit eivät ohjauspyörän säätimiä käytä, mikä on liikenneturvallisuuden kannalta huono valinta. Rattipainike vie paljon vähemmän kuljettajan huomiota pääasiasta eli liikenteen havainnoinnista kuin kojelaudan tai matkapuhelimen räplääminen.

4) Rengaspaineet unohtuvat

Renkaiden ilmanpaineet eli rengaspaineet ovat helposti tarkistettavissa. Oikeat ilmanpaineet lisäävät ajamisen turvallisuutta, taloudellisuutta ja mukavuutta sekä pidentävät renkaan käyttöikää. Parin minuutin vaivannäkö huoltoasemalla silloin tällöin palkitaan varmasti.

5) Jätä väliä, mutta älä liioittele

Riittävät turvavälit ovat ikuinen ongelma maantieliikenteessä. Tätä juttua tehtäessä paljastui kuitenkin, että monia myös raivostuttavat liian pitkät turvavälit aamu- ja iltapäiväruuhkissa. Kävelyvauhtia madeltaessa ylipitkät turvavälit ärsyttävät, koska liikennevaloista ehtii pari autoa vähemmän kuin ripeästi toimittaessa.

6) Vältä niskasäryt ja säädä ajoasentosi

Useimmissa nykyautoissa kuljettajan istuimessa ja ohjauspyörässä on runsaasti säätövaraa. Koska näin on, kannattaa pitää huoli ainakin siitä, että a) polvi jää koukkuun painettaessa poljin pohjaan, b) ohjauspyörään yltää helposti käsivarret hieman koukistuneina ja c) penkki on riittävän korkealla. Jos kuljettajan niska, hartiat tai selkä kipeytyvät ajon aikana, vika voi olla istuimen asetuksissa.

7) Joku roti musiikin kuuntelussa

Autoillessaan saa kuunnella musiikkia vaikkapa kuulokkeilla, jos niin haluaa. Myöskään musiikin voimakkuudesta autossa ei ole säädöksiä. Tieliikennelaissa kuitenkin todetaan, että äänen- tai kuvantoistolaitetta ei saa ajon aikana käyttää siten, että laitteen käyttö voi haitata ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä tai muuten häiritä kuljettajan keskittymistä liikenteeseen. Joku roti siis musiikin kuuntelussa, sillä kuulo on perin hyödyllinen aisti liikenteen havaitsemisessa.

8) Kaistan nimikin sen kertoo, joten älä vatuloi

Kiihdytys- ja ohituskaistat näyttävät olevan paikkoja, joissa suomalaista risoo rajusti. Pikakyselyssämme moni liikenteen ammattilainen muistutti, että pitäisi sen jo nimistä käydä selväksi: kiihdytyskaistalla kiihdytetään ja ohituskaistalla ohitetaan. Kaistojen käyttäminen vatuloimiseen loukkaa kuulemma muiden tielläliikkujien ihmisoikeuksia.

9) Tööttiä on lupa käyttää

Moni suomalainen ei ole käyttänyt autonsa äänimerkkiä koskaan. Tööttääminen tuntuisi härmäläisestä jotenkin elvistelyltä. Laissa kuitenkin kehotetaan vähän epämääräisesti käyttämään äänimerkkiä ”milloin vaaran välttämiseksi on tarpeen”. Poliisin mukaan on fiksua käyttää äänimerkkiä ohituksissa tai vaikkapa liikennevaloissa, jos jonossa joku ei huomaa vihreän valon jo syttyneen.

10) Kuuntele myyjän löpinät uudesta autostasi

Jos otat vastaan uuden auton, malta täpinöissäsikin kuunnella, kun automyyjä esittelee sen toiminnot. Kuljettajaa avustavat toiminnot, digitaalisuus ja kummalliset härpäkkeet lisääntyvät vuosi vuodelta, joten ”höpölöpö, tämä on minulle jo kymmenes auto” on typerä syy kieltäytyä oppitunnista.