Jokainen on joskus tien päällä omissa ajatuksissaan, vaikka huomion tulisi keskittyä liikenteeseen – virtuaalilaseilla kurkistamme toisten pään sisään

Tyttö pomppii kiveltä toiselle jääkarhun selässä. Alhaalla on tummaa vettä, kuin meri tai viemäriallas. Takaa tulee lohikäärme. Ympärillä on isoja taloja, yksi talo näyttää irvistelevän rumasti. Toinen talo on kuin piparkakuista rakennettu prinsessan linna.

Oikeasti lapsi on ylittämässä yksin suojatietä. Kivet ovat suojatien valkomaalia. Vesi on samaa kuin ympärillä oleva asfaltti. Eikä lapsi ole jääkarhun selässä. Ei lohikäärme aja lasta takaa. Mutta kaikki nämä ajatukset pyörivät lapsen päässä hänen liikkuessaan kaupungin vilinässä. Ei siis ihme, jos lapsi saattaa reaalitodellisuudessa vilistää suojatielle yhtään katsomatta, onko lähellä autoja, kun hänen ainoa ajatuksensa on päästä nopeasti pakoon lohikäärmettä.

Tilanne on Liikenneturvan Näe ihminen -ohjelmasta, jota katsotaan virtuaali- eli VR-laseilla. Koulutusohjaaja Elias Ruutti kiertää ohjelman kanssa eri puolilla maata. Tavoitteena on muistuttaa ihmisiä siitä, että jokainen tiellä liikkuja havainnoi ja tulkitsee ympäristöä omalla tavallaan.

Aikuisen näkövinkkelistä edellä kuvattu lapsen mielikuvitusmaailma tuntuu hurjalta. Elias Ruutti kysyi kiertueella eräältä pikkutytöltä, voisiko hän miettiä lohikäärmejuttuja liikkuessaan kaupungilla. Tyttö vastasi että ihan hyvin voisi.

VR-lasien avulla jokainen voi kokeilla, miltä tuntuu katsella liikennettä vaikkapa lapsen silmin.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa sanoo, että virtuaaliteknologian avulla voi myös testata luokkahuonetilanteessa omaa havainnointiaan vaikka risteystä lähestyttäessä.

– Minne kaikkialle pitää katsoa tietyssä risteyksessä. Tilannetta voi testata turvallisesti niin monta kertaa, että oppii havaitsemaan oikeat asiat.

Luokkaopetuksessa käytetty virtuaalitodellisuus on osa Liikenneturvan pyöräilykasvatuksen digitaalista oppimateriaalia, www.fillarilla.fi.

Piippa muistuttaa, että ihminen huomaa liikenteessä herkästi omat onnistumisensa ja muiden virheet mutta ei omia virheitä eikä muiden onnistumisia.

– Kun on kysytty autoilijoilta, kuinka usein hidastat vauhtia ennen suojatietä, yli 90 prosenttia arvioi itse hiljentävänsä, mutta kysymykseen, kuinka usein muut kuljettajat hiljentävät vauhtia ennen suojatietä, vastaajat arvioivat vain 40 prosentin muista autoilijoista hiljentävän vauhtia.

Piipan mukaan liikennekäyttäytymistämme ohjaavat tunteet, tavat ja tulkintamme, mutta emme ole aina tietoisia näiden vaikutuksista siihen, miten toimimme tien päällä. Virtuaalitodellisuuteen perustuva kokemus herättää keskustelua liikennekäyttäytymisestä ja niistä valinnoista, joita teemme liikenteessä.

Entä mitä virtuaalitodellisuus kertoo keski-ikäisen autoilijan ajatuksista?

Auringonpaistetta. Kreikan Santorinin heleänsinisiä kupoleita. Ei enää montaa viikkoa lomaan. Työt painavat kuitenkin päälle. Kauhea kiire.

Näiden ajatusten takia autoilijan havaintomaailmaan ei mahdu tyttönen, joka kiirehtii suojatielle pakoon lohikäärmettä.