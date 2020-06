Jopas jotakin Volkswagen – uusi farkku on suorastaan häkellyttävän tyylikäs

Volkswagen esitteli keväällä 2017 uutuutensa Arteonin. Tulokas ei saanut mitenkään riehaantunutta vastaanottoa, sillä jokainen kuluttaja ymmärsi, että kyseessä oli lähinnä hienostuneemmaksi viilattu Passat. Volkswagenin piti saada tähänkin autoluokkaan kilpailija muun muassa Audin ja Mercedeksen tyylivaunuille.

Nyt Volkswagen on tuonut julki uudistuneen Arteonin. Päivityksen ovat nykytavan mukaan tietenkin saaneet kaikki tietoviihdejärjestelmät ja moottorit. Ensin mainittuihin on lisätty pitkä rivi hienoja toimintoja ja jälkimmäisistä on tehty vihreämpiä.

Arteonin uudistuksen kohokohta on ehdottomasti Shooting Braken eli farkun ilmestyminen mallistoon. Arteon Shooting Brake on nimittäin huikean tyylikäs.

Shooting Braken onnistunutta muotoilua on korostettu runsaalla LED-valojen ja kromin käytöllä sekä suurella rengaskoolla. Farkun tavaratila on perusmuodossaan 565 litraa. Takapenkit taittamalla syntyy 1 632 litraa kuljetuskykyä.

Arteonin sisätilojen luvataan olevan "premium-tasoa". Kuva: VW Group

Arteonin toinen malliversio on tuttu Fastback. Se on käynyt läpi raikkaan kasvojenkohotuksen edelliseen versioon verrattuna, mutta monia ostajia kiinnostanee uusi 316-hevosvoimainen Arteon R. Volkswagen sanoo Arteon R:n haastavan suorituskykyiset premium-luokan autot, mutta ensimmäisessä tiedotteessa ei vielä kerrottu teknisiä yksityiskohtia hevosvoimien määrää lukuun ottamatta.

Arteonit saa myös eHybridinä eli 1,4-litraisen bensiinimoottorin ja 13 kWh:n sähkömoottorin muodostamana lataushybridinä. Sille luvataan pelkällä sähköllä noin 55 kilometrin toimintamatka.

Muina voimanlähteinä Arteonissa ovat ainakin 1,5- ja 2,0-litraiset bensiinimoottorit sekä 2-litrainen diesel.