Jos haluat turvallisen kevättalven ja halvat renkaat, käy ostoksilla nyt

Vaihtaisitko autoosi kesärenkaat reilun viikon kuluttua? Tuskin. Vaikka talvirengaspakko päättyy helmikuun lopussa, ei ajo-olosuhteita voi lukea almanakasta.

Talvirenkaita tarvitaan pidemmälle kevääseen, kun kelit vaihtelevat lauhasta pakkaseen ja teillä on sekä sulaa että jäätä. Nastarenkailla saa ajaa tänä vuonna 29. huhtikuuta asti, joten kiirettä vaihtoon ei ole.

Ostaisitko autoosi uudet talvirenkaat helmikuussa? Ehkä pitäisi.

Autoilija voi – tieten tai tietämättään – ajella renkailla, jotka ovat kuluneet riskirajoille. Laki määrää talvirenkaille vähintään kolmen millimetrin urasyvyyden. Minimivaatimus ei kuitenkaan takaa turvallisuutta, vaan tarkoittaa huonompaa pitoa ja pidentyneitä jarrutusmatkoja.

Vaikka syytä olisi, ei moni autoilija viitsi panostaa talvirenkaisiin tässä vaiheessa sesonkia, kun katse suuntautuu jo kesään. Talvirenkaat ikään kuin unohdetaan auton alle eikä kuntoa ole tarkastettu sitten edellisen renkaanvaihdon. Tai ehkä halutaan pihistellä ja siirtää uuden rengassarjan ostoa.

– Autoilija saattaa ajatella, että huonommillakin renkailla pärjätään vielä kuukausi tai puolitoista, kunnes tulevat sulat tiet. Sitten tuumataan, että onpas liukas keli, vaikka vika onkin renkaissa, toteaa Päijät-Kumi Oy:n yrittäjä Timo Vuoristo.

Talvirenkaiden urasyvyyden yleinen turvasuositus on viisi millimetriä. Vuoristo korostaa, että pelkästään urien tuijottaminen ei kerro koko totuutta. Silmämääräisesti arvioituna rengas voi näyttää hyväkuntoiselta.

Renkaiden ikä, epätasainen kuluminen ja muutokset pintakuvioinnissa voivat heikentää renkaan ajo-ominaisuuksia ratkaisevasti.

– Jos talvirenkaassa on pintaa kuusi millimetriä, niin helposti katsotaan, että on se on hyvä, mutta todellisuudessa kilometrit on ajettu, kun lamellit eivät enää aukea ja pito häviää, toteaa Vuoristo.

Fiksu autoilija ei osta kalenterin, vaan tarpeen mukaan. Tähän aikaan, kun talvirenkaita siivotaan pois varastoista, voi tehdä edullisempia ostoksia kuin jos odottaa ensi syksyyn.

Rengasliike Kumisetä Oy:stä kerrotaan, että varastoon jääneitä talvirenkaita myydään nyt pois sopuhintaan, kun kesärenkaita laitetaan jo esille.

– Haastava talvi on saanut ostajat liikkeelle kohtuullisen hyvin. Kun on ollut liukasta, huonoja renkaita on tultu vaihtamaan, sanoo yrittäjä Kari Lajunen.

Jotkut autoilijat tulevat rengasostoksille katsastusaseman kautta.

– Nykyään katsastuksessa katsotaan renkaat tarkasti. Niitäkin tapauksia tulee paljon, että tullaan meille, koska renkaat on hylätty, toteaa Lajunen.