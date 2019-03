Jos käytetysssä autossa on 129 000 euron hintalappu, mitä rahalla mahtaakaan saada

Kun kävelee vaihtoautoliikkeeseen ja näkee ensimmäisenä numerosarjan 129 050, sitä alkaa huomaamattaan miettiä, että kenenköhän puhelinnumero tuo on. Vaan ei se ole puhelinnumero, ei.

Se on vuosimallin 2018 Porsche Panamera 4 E-hybridin hinta. Mittariin on rullattu 30 000 kilometriä, joten takana on osapuilleen vasta sisäänajo.

Tämä auto on vietävä koeajolle. Muuten ei tiedä, mitä euroilla voi saada.

Koska liikennepäästöt ovat olleet otsikoissa viime aikoina, ison ja näyttävän auton tyrkkääminen liikenteeseen saattaa tuntua jopa nololta.

Porsche Panamera 4 E-hybridissä huonoa omaatuntoa ei joudu potemaan. Hiilidioksidipäästöt ovat vain 79 grammaa kilometrillä, vaikka polttomoottorin ja hybridijärjestelmän yhteisteho on 462 hevosvoimaa. Maksimivääntö on 700 newtonmetriä.

Panamera vaikuttaa heti koeajon ensimetreiltä lähtien soveltuvan hyvin myös käyttöautoksi. Varustelistaus on toki koeajajan syntilistaakin pidempi, mutta jotenkin tuntuvat herkut olevan tällaiseen autoon sopivia.

Urheilullinen pakoputkisto tuo äänimaailman, joka on niin äijämäinen, että tieto auton 3-litraisesta kutoskoneesta saattaa hieman yllättää. Toisaalta pelkällä sähköllä ajaessa auton sisälle kuuluvat vain rengasäänet. Saman auton kaksi täysin erilaista persoonallisuutta saattavat aluksi tuntua hieman hämmentäviltä, mutta nopeasti kuskin pukilla tottuu sekä räyhäkkyyteen että hiljaisuuteen.

Auto käynnistetään porschemaisesti ratin vasemmalta puolelta, ja ajoasento löytyy sähkösäätöjen kautta.

Nahkasisusta on siisti, ja auto muutenkin näyttävän näköinen. Vaikka kuljettajan ulottuvilta löytyy säädintä säätimen perään, on kaikki pienen tutkiskelun jälkeen loogista. Kulttuurishokki ei iske.

Autoa on mukava ajaa myös taajamassa, kun vain muistaa pitää kaasujalkansa aisoissa. Kaikki on tehty saksalaista täsmällisyyttä noudattaen, ja paketti tuntuu viimeistellyltä.

Moottoritiellä paljastuu, että matka-ajo on yksi tämän auton vahvuuksia. Samaa huutavat auton sisätilat, jotka riittävät isoille aikuisille pitempäänkin istumiseen.

Vakionopeudensäätimellä voi pitää huolen siitä, ettei ajonopeudessa maanteillä tule ylilyöntejä.

Neliveto toimii, ja automaattivaihteisto vaihtaa hyvin. Rattivaihteetkin löytyvät, mikäli sellaisia on tottunut käyttämään.

Hybridijärjestelmä syö hieman Panameran tavaratilaa, mutta saman kolikon kääntöpuoli on se, että pienet päästöt näkyvät kevyempänä verotuksena.

Mikäli päättää ostaa Panameransa pelkällä polttomoottorilla, hiilidioksidipäästöt ovat 280 gramman tietämissä kilometrillä.

Koeajaja paketoi auton yhteen sanaan: maukas. Puuttuu vain lottovoitto, niin tämän jutun kirjoittaja suuntaa Sports Car Centerin Jyväskylän-myymälään Porsche-ostoksille.