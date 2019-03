Jos luulit, että diesel on mennyttä, luulit väärin – autoalalta hurja ennuste

Vaalivuosi on hankala rasti monilla elämänaloilla. Viime kuukausina on hassuista vaalihöpinöistä kärsinyt esimerkiksi autokauppa.

Suomi on sitoutunut pienentämään liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Se lupaus on innostanut muun muassa hurjiin ennusteisiin sähköautojen yleistymisestä ja löysiin lupauksiin erilaisista hankintatuista.

Autoala on nyt julkistanut oman ennusteensa henkilöautojen käyttövoimien muutoksesta Suomessa.

Ennuste ylettyy vuoteen 2040 saakka, ja se sisältää muutaman yllätyksen. Päällimmäisenä sen, että ennusteen loppupäässä dieselin uskotaan ohittavan bensiinin ensirekisteröitävien henkilöautojen voimanlähteenä.

Yllättävää ennusteessa on sekin, että bensiiniä ja dieseliä haastavat käyttövoimat yleistyvät melko hitaasti. Sähkö olisi suosituin käyttövoima vasta vuonna 2035 – silloinkin jokseenkin tasoissa bensiinin kanssa.

Autoalan käyttövoimaennusteessa on kaksi vaihtoehtoa.

Perusennuste kuvaa teknologioiden yleistymistä seuraavan 20 vuoden aikana, jos autoilun verotus ja hankintakannustimet eivät muutu nykyisestä. Tällöin täyssähkö- ja lataushybridiautoja saataisiin vuoteen 2030 mennessä autokantaan noin 360 000 kappaletta.

Toinen polku eli niin sanottu autoalan tiekartta nojaa ilmastostrategiassa esitettyihin toimenpiteisiin ja niiden toteuttamiseen. Tällöin päädyttäisiin noin 580 000 ladattavaan sähköautoon vuonna 2030 tasolla.

Ennusteiden eroihin vaikuttaa esimerkiksi se, että jälkimmäisessä arvioidaan autoveron poistuvan vaiheittain.

Suomalaiset ovat tottuneet tekemään autonsa käyttövoimavalinnan lähinnä bensiinin ja dieselin välillä. Valintaan on vaikuttanut kaksi nyrkkisääntöä: mikäli kilometrejä kertyy paljon, on dieselmoottori ollut kulutukseltaan ja päästöiltään kiinnostavin vaihtoehto. Jos ajot jäävät alle 20 000 kilometriin vuodessa, on bensiinimoottori ollut monien mielestä järkevin.

Viime vuosina vaihtoehtoiset voimanlähteet ovat kuitenkin nousseet harkittaviksi. Kaasuautoja, kevyt- ja täyshybridejä sekä lataushybridejä myydään Suomessa jo paljon. Täyssähköautoja menee kaupaksi jonkin verran, ja tulevina vuosina uskotaan polttokennoautojen eli vedyn valtaavan alaa.

Autoalan tiekartan mukaan muutokset ovat Suomessa verkkaisia. Vielä vuonna 2025 ennustetaan enemmän kuin joka toisen (54 %) ensirekisteröitävän henkilöauton käyttävän bensiiniä. Dieselin osuuden uskotaan silloin olevan 17 prosenttia ja täyssähköautojen 9,2 prosenttia.

Vuonna 2030 bensiinimoottoristen autojen osuuden arvioidaan olevan 36,6 prosenttia. Täyssähköiset autot edustavat 18,5 prosenttia rekisteröinneistä, ja niiden osuus on silloin vahvassa nousussa.

Ennustuksen viimeisenä vuotena eli 2040 autoala uskoo dieselmoottorisia autoja olevan yhä 15,6 prosenttia koko ensirekisteröintikannasta. Se on suuri luku, kun jatkuvasti kuullaan ennustuksia dieselin kuolemasta.

Autoalan mukaan Suomessa on useita yllättäviäkin seikkoja, jotka vaikuttavat auton käyttövoiman valintaan. Esimerkiksi suuri matkailuvaunujen ja erilaisten perävaunujen määrä hidastaa täyssähköautojen yleistymistä.

– Polttomoottori ja toisen sukupolven biopolttoaineet kuten biokaasu, bioetanoli ja uusiutuva diesel on myös Suomen ilmastotavoitteiden kannalta välttämätöntä säilyttää valikoimassa. Samoin hybridivaihtoehdot nousevat erinomaisiksi vaihtoehdoiksi polttomoottorien päästöjen alentamisessa, Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio sanoo.