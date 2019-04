Jos ostat tämän Hyundain, vaimon lepyttelykukat kannattaa pistää takapenkille – sinne kun ei muuta mahdukaan

Coupe, ikäänsä nähden säästöliekillä ajettu, hintaa alle kymppitonni ja auto muutoinkin käyttökunnossa. Jos nämä ovat etsimäsi auton vaatimukset, kannattaa katse suunnata Jyväskylän Autotarvikkeen vaihtoautorivistöön. Siellä odottaa näillä spekseillä varustettu auto, joka tottelee nimeä Hyundai Coupe.

Kyllä, mallinimi todellakin on Coupe.

Auton vuosimalli on 2009, ja sillä on ajettu kymmenessä vuodessa vain 83 000 kilometriä.

Hintaa on 8 900 euroa. Pikaisen etsiskelyn perusteella tämä yksilö on ainoa Keski-Suomessa myynnissä oleva Hyundai Coupe. Sekin jo kertoo, että kyseessä on valtavirrasta erottuva automalli.

Autossa on kaksilitrainen bensiinimoottori. Vaihteistona on viisivaihteinen manuaali.

Ilmastointi on, ja merkkiliikkeen täydellinen huoltokirja. Auton menneisyydestä myyjä tietää kertoa, että se on ollut vain yhdellä omistajalla. Kuulostaa niin hyvältä, että auto on vietävä koeajolle.

Sisälle mennessä tuntuu, että tämä ei ole huonoselkäisen auto. Mutta kun on itsensä taitellut autoon, on kuskin paikalla mukava istua. Takapenkistä ei voi sanoa samaa, vaikka sellainenkin löytyy – ainakin nimellisesti. Sinne voi laittaa kauppakassin ja kukkakimpun, kun haluaa lepytellä vaimoa autohankinnan jälkeen.

Aikuinen ihminen mahtuu takapenkille oikeastaan vain poikittain.

Hallintalaitteet ovat helposti käytettävissä, ja ajoasento löytyy käsisäätöjen kautta. Autossa istutaan urheilullisen matalalla, ja sporttisuus tuntuu muutenkin. Alustatuntuma on normaalia jäykempi, vaihdekepin liikkeet ovat jämäkän lyhyet ja ohjaus on tarkan sekä nopean oloinen. Myös kytkintuntuma on täsmällinen.

Kaksilitrainen antaa 143 hevosvoiman tehot ja 186 newtonmetrin väännön. Moottori on ajossa yllättävänkin toimivan oloinen.

Tarjolla tähän malliin olisi tehokkaampi 2,7-litrainen ja 167-hevosvoimainen V6, mutta jos Coupensa ostaa käyttöautoksi, kaksilitrainen on pienempien hiilidioksidipäästöjensä (193 grammaa) ja halvemman verotuksen ansiosta mainio vaihtoehto.

Hyundai Coupe kulkee moottoritiellä hyvin, jalkoihin sillä ei missään tilanteessa jää. Myös taajamassa ajaminen on luontevaa.

Urheilullisuudesta huolimatta Coupe sopisi jokapäiväiseksi käyttöautoksi, mikäli omistaja pääsääntöisesti ajelee sillä yksin – tai korkeintaan kaksin.

Houkutteleva ajatus olisi hankkia Hyundai Coupe kesäkäyttöön. Synkän syksyn saapuessa voisi sitten peitellä Coupen talviunille.

Koeajolenkin aikana autossa ei ilmene mitään vikaa. Koeajaja uskaltaisi hetkeäkään epäröimättä tehdä kaupat tästä autosta.