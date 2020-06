"Jotakin jännittävää tulossa pian" – kaksi autonvalmistajaa vihjaa yhteistyöstä salaperäisissä someviesteissä

Ruotsalaiset autonvalmistajat Koenigsegg ja Polestar ovat julkaisseet sosiaalisessa mediassa kuvan, jossa patsastelevat hyperauto Koenigsegg Gemera ja Polestarin koeauto Precept Concept. Molemmilla yhtiöillä on hieman erilainen kuvakulma samasta tilanteesta.

Kuvien alle molemmat yhtiöt ovat lisänneet suunnilleen saman tekstin:

"Jotakin jännittävää tulossa pian. Pysykää kanavalla. #KoenigseggXPolestar"

Mitä siis on luvassa?

Yhteistuotantoa, johon superautojen valmistaja tuo oman osaamisensa ja Volvosta irronnut sähköautoyhtiö omansa?

Yritykset ovat luonteeltaan hyvin erilaisia. Vuonna 1994 perustettu Koenigsegg valmistaa hillityssä tahdissa ja käsityönä superautoja, jotka maksavat paljon, mutta menevät hyvin kaupaksi. Yhtiö on omistajansa Christian von Koenigseggin johdolla saanut erittäin hyvän maineen laadukkailla tuotteillaan.

Polestar on ruotsalaisilla moottoriradoilla autojen virittäjäksi syntynyt yhtiö, joka ensin päätyi Volvon sivubrändiksi, mutta on sittemmin irrotettu itsenäiseksi sähköautojen valmistajaksi. Polestarin kaksi ensimmäistä mallia (mallinimiltään 1 ja 2) nojasivat vahvasti Volvon tuotantoon. Yritykseltä on tulossa katumaasturi Polestar 3 ja kehitteillä on myös monissa autonäyttelyissä esitelty Precept.

Joten siitä vaan arvailemaan, mistä on kysymys. Tai sitten vain teemme niin kuin yritykset somettaessaan ehdottivat – pysymme kanavalla ja odotamme.