Jyväskylään tullaan kaukaakin, jos nelivetoon halutaan lisäpotkua

Pukilla on tällä kertaa Toyota Land Cruiser. Metsähallitukselle kuuluva uusi auto on ajettu Oulusta Jyväskylään, jotta eräpoliisit varmasti saavat kulkuneuvoonsa kaiken haluamansa.

– Metsähallitus on meille asiakkaana vanha tuttu, he tuntevat meidän palvelumme. Muistaakseni tulivat joskus kertomaan Oulun erämeissuilla, miten haluaisivat autojensa maastokykyä ja monikäyttöisyyttä kasvattaa. Sanoimme, että juuri kaikkea tuota me teemme. Siitä alkoi yhteistyö, sanoo Risto Reivi.

Reivi ja Matti Heiska omistavat Suomen Maastoautotarvike Cros4wd:n, joka tekee nelivetoautojen huolto- ja asennustöitä sekä myy maastoautotarvikkeita.

Jyväskyläläisyrityksen asiakkaat ovat nykyisin kaikkialta Suomesta. Toisin oli 2000-luvun alussa, jolloin toiminta alkoi Heiskan ja Reivin autoharrastuksesta. Aluksi kaksikko lähinnä auttoi omaan tuttavapiiriinsä kuuluvia nelivetoautojen rakentajia. Autoharrastajat ovat säilyneet asiakkaina, mutta vaativimmat työt tulevat nykyisin yrityksiltä.

– Nyt kun asiakkaana ovat myös isot metsäkoneyritykset ja kaivokset, vaatimustaso on kova. Esimerkiksi kaivoksissa autojen pitää liikkua 24 tuntia vuorokaudessa, jokainen seisokki merkitsee yritykselle taloudellista miinusta.

– Joskus varaosan tilaaminen hieman erikoisempaan autoon maahantuojan kautta saattaa kestää kolme viikkoa. Me pyrimme pitämään Jyväskylässä laajan varaosavaraston. Ja jos asiakkaalla on todella kiire, lähdemme viemään varaosaa vaikka heti – olipa sitten mikä viikonpäivä tai vuorokauden aika tahansa, kertoo Heiska.

Työn alla parhaillaan olevaa Land Cruiseria on esimerkiksi korotettu, siihen on laitettu notkeampi alusta, vahvemmat panssarit ja isommat pyörät.

– Eräpoliisien on päästävä autolla pahoistakin paikoista, ja sen me tietenkin pyrimme heille takaamaan.

– Tavallaan on hassua, että autonvalmistajat kilpailevat nykyään sillä, että nelivetoiset lava-autotkin olisivat monilta ominaisuuksiltaan mahdollisimman henkilöautomaisia. Me täällä sitten teemme niistä hyvinkin rankkaa käyttöä kestäviä.

”Kun tie ei riitä”, lukee Suomen Maastoautotarvikkeen pakettiauton kyljessä. Se on naseva motto, joka kanta-asiakkaiden lisäksi näyttää iskostuneen esimerkiksi yrityksen messuosaston nähneiden mieliin.

– Meiltä yritetään ostaa esimerkiksi tarroja, joissa lukisi ”kun tie ei riitä”. Kai se sitten on hauska iskulause, mutta fanituotteisiin emme sentään ole vielä satsanneet, nauravat yrittäjät.

Yrityksen vajaat 20 toimintavuotta ovat olleet asiakasmääriltään vaihtelevia. Välillä on nautittu maastoautobuumista, välillä taas nelivetoisten asentaminen on hiipunut. Nihkeimpinä aikoina yrityksen ruoriin on jäänyt vain toinen omistajista.

– Opiskelimme aikanaan samassa metsäopistossa, ja teimme ennen omaa yritystä muitakin hommia. Niinpä toinen meistä on palannut hetkeksi entisiin hommiinsa, kun nelivetotarvikkeiden myynnin ja asentamisen kanssa on välillä tökkinyt.

– Nyt on jälleen menty useita vuosia kasvu-uralla. Nelivetoisia autoja laitetaan aina vain enemmän, ja samaan aikaan meidän yrityksemme tunnettuus on noussut. Noin kymmenen vuotta meni ennen kuin niin sanotusti isot pojat eli valtakunnan suuryritykset alkoivat ottaa meidät tosissaan.

– Hyvä palvelu tietenkin on kaiken perusta tässäkin puuhassa. Ilmeisesti sellainen sanoma levisi, että ne Jyväskylän kaverit laittavat auton kuin auton maastokelpoiseksi.