Jyväskylän Matkakeskuksella on yksi suuri vika – ja se on tämä

Saimme lukijaltamme liikennevinkin: "Menkää autolla Jyväskylän Matkakeskuksen vieressä olevalle parkkipaikalle sellaiseen aikaan, jolloin Jyväskylään saapuu juna, ette pety."

Ja toden totta, ruuhkaisena aikana kuljettajalta vaaditaan kärsivällisyyttä.

Jos autoilija haluaa pelata varman päälle ruuhkan toteamisessa, kannattaa odottaa sunnuntaihin. Iltapäivällä saapuu Helsingin suunnasta useita junia. Kello 16.41:n juna on yleensä varma nakki. Matkustajia on paljon ja niin on heitä noutavia autojakin. Kello 18.35 saapuu seuraava ja kello 19.40 varmistaa täydellisen hermojen menetyksen.

Ruuhka on taattu.

Perjantaina Jyväskylästä lähtevät junat ovat ajallisesti myös hyviä kohteita.

Matkakeskuksen viereiselle parkkialueelle voi jättää matkustajia tai olla parkissa pidempäänkin maksettuaan parkkimaksun. Periaatteessa kaikki sujuu. Ongelmia tulee, kun autoja on enemmän ja joku yrittää kääntyä vasemmalle Hannikaisenkadulle. Kuljettajan on väistettävä kummastakin suunnasta tulevia autoja. Taakse muodostuu helposti parinkymmenen auton jono ja parkkipaikalle saapuu koko ajan lisää autoja.

Samalle parkkialueelle on kahteen jonoon varattu paikat takseille. Paikka on hyvä ottaa kyytiin junalla tai linja-autolla saapuvia matkustajia. Vaan ruuhka-aikana on sama ruljanssi heilläkin edessä: asiakkaat ovat kyydissä, moottori käy, mittari raksuttaa euroja, mutta jonopa ei liiku mihinkään. Matkustajia tietenkin harmittaa.

Katso videolta toimittajan ärräpäät parkkipaikalla.