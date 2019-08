Kaksipaikkaista kuumotusta – Toyota GR Supran uusi tuleminen on otettu innokkaasti vastaan

Toyota GR Supra käväisi Jyväskylässä edustustehtävissä ja herätti ansaittua huomiota. O.K. Auto pystytti eilen koeajokiertueen palvelupisteen Lutakon satamaan.

Kävimme automyyjä Heli Laineen kanssa testaamassa legendaariseksi kutsuttua urheiluautoa, jonka kuljettajan paikalta hänellä oli jo jonkun verran kokemusta.

– Auton ajettavuus on erinomainen, siihen saa tosi nopeasti hyvän ajotuntuman. Tottakai hevosvoimat jylläävät mukavasti ja kiihtyvyys on iso plussa, mutta ajo-ominaisuudet ovat parhaimmat, kertoo Laine kokemuksistaan ennen kuin painan starttinappulaa.

Mitä olisi urheiluauto ilman mellevää moottorin murahtelua? Takavetoisen Supran suoran kuusisylinterisen koneen parkaisu on mieluisaa musiikkia korville. Heppoja on turbopakattu keulaan 340 ja vääntöä löytyy väkevät 500 newtonmetriä. Se tarkoittaa, että kaasun kanssa kannattaa olla varovainen taajamassa ja moottoritielläkin saa ajaa kepeällä kaasujalalla, ettei auto ampaise kovempaan vauhtiin kuin mitä nopeusrajoitukset sallivat.

Toyota Supran ensimmäinen tuleminen tapahtui vuonna 1978. Valmistui jatkui neljä sukupolvea, kunnes tuotanto lopetettiin vuonna 2002. Nyt 17 vuoden tauon jälkeen uudestaan herätetty GR Supra on saanut etuliitteen tunnuksena sille, että se on Toyota Gazoo Racingin tuottama urheiluauto. Tosin siinä on pitkälti saksalaisilta lainattua tekniikkaa, sillä auto on tehty yhteistyössä BMW:n kanssa.

Niin se ajettavuus, se on todellakin loistava. Kun kurvailen mutkatiellä, auton kilparadalta perityt geenit, aerodynamiikka ja matala painopiste pääsevät oikeuksiinsa. Autolla on ilo ajaa ja vaihteiston 8-portainen automatiikka lisää nautintoa. Manuaalivaihteistoa en jää kaipaamaan, sillä en usko, että sillä on annettavaa auton suorituskyvylle. Auto kulkee riittävän rivakasti ilman käsikeppiäkin ja kiihtyy nollasta sataan 4,3 sekunnissa.

– Alkuun luulin, että istuimet olisivat kovemmat. Mutta sen verran on käytännöllisyyttä ajateltu, että ne ovat mukavat istua eivätkä liian sporttiset, arvioi automyyjä Heli Laine.

Olen samaa mieltä istuimista. Kaksipaikkaiseen urheiluautoon ei tarvitse punnertaa sisään, ja ohjaamon hallintalaitteet ovat helppo ottaa haltuun.

Toyota GR Supra on hieno ja hauska ajopeli. 3-litraisella bensiinimoottorilla varustetun auton hinta on noin 85 400 euroa. Tilattavien autojen toimitukset menevät ensi vuodelle. Jyväskylässä Toyotat myy O.K. Auto.