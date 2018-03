Katso koeajovideo: Pikkunäppärä Ford EcoSport testissä

Maaliskuun alussa ensiesittelyssä ollut Fordin EcoSport on näppärän näköinen ja mukavan tuntuinen auto. Kooltaan se on pieni, vain sentin yli neljä metriä, korkeutta kuitenkin peräti 165 senttiä. Selvää katumaasturiainesta.

Etupenkin istuinosa on melko lyhyt ja selkänojassa on pienet sivuttaistuet, mutta ajossa penkki tuntuu kuitenkin asialliselta. Säätövaihtoehdot ovat hyvät ja ratin liikkuvuus kruunaa ajoasennon löytymisen. Kookkaan kuljettajan etupenkin säädöillä takapenkkiläisen on mietittävä mihin polvet laittaa.

Sisältä Ford EcoSport on siisti ja viimeistellyn näköinen. Muotoilu on nykyaikaista ja vähän kulmikasta. Muoviosia on paljon, mutta ei häiritsevästi. Muovi on osin pehmustettua ja pinnaltaan rahtusen röpöläistä.

Ulkoapäin katsottuna auton muotoilu on onnistunutta. Siinä on sopiva sekoitus korostusta, painaumia ja suoraa linjaa. Eteenkin ST-line version erivärinen katto, puskurit ja muut pienet yksityiskohdat osoittavat, että auton suunnittelijat ovat alansa taiteilijoita.

Ajettavuus on sitten tuttua Fordia: hyvä, jämpti, tunnokas, ja parannettavaa on vaikea löytää. Toisaalta kevyt pyöritellä ja käännellä ja maantiellä suorantien kulkija. Jousitus on pintakova, sellaista leppoisaa, vähän pehmeää jenkkiraudan tyyliä ei löydä, mutta toisaalta montut ja kuopat otetaan niiaamatta vastaan. Korkeudesta huolimatta auto ei kallistele liikaa kurveissa ja on yllättävän näppärä ajaa mutkaisilla Laukaan pikkuteillä.

Litrainen bensiinimoottori on kolmisylinterinen pikkuturbo, joko 125 tai 140 hevosvoimainen. Yhtä sylinteriä kohden kone tuottaa yli 40 hevosvoimaa, mutta värinöitä ei tunnu ja moottorin tasapainotus toimii hienosti.

Pikku-uutuudellaan Ford on noussut kilpailemaan muiden merkkien kanssa pienten katumaastureiden markkinoista. Kilpailu on kovaa, Ford on kuitenkin tehnyt asioita oikein.