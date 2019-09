Katso koeajovideo: Tämä moottoripyörä ei todellakaan sovi kaikille – massiivinen ja järkälemäinen Triumph Rocket 3 on kaiken lisäksi myös halvatun nopea

Maailman suurin sarjavalmisteinen moottoripyörä Triumph Rocket tuli markkinoille jo vuonna 2004. Se löi kilpailijat ällikällä, eikä vastaavaan 2294 kuutiosenttimetrin iskutilavuuteen ole muut valmistajat yltäneet. Tänä vuonna Triumph laittoi vielä paremmaksi, kun se toi markkinoille uuden peräti 2500-kuutioisen Rocketin.

Koeajopyörämme vuosimallia 2009 oleva Rocket Touring näyttää isolle ja se on iso. Pituutta kaksi ja puoli metriä, korkeutta metri kaksikymmentä. 150 millimetrin levyinen eturengas on monissa pyörissä takarenkaan leveys.

Se on moottoripyörä, joka kerää katseita.

Retromuotoilu, iso kolmisylinterinen moottori, valtava määrä kromia, tuhti tankki ja leveä tanko pysäyttävät katselijat kuin liimapaperi.

Perusmalli Classic painaa jo 354 kiloa, mutta Touringin sivulaukut, pleksi ja muut tilpehöörit nostavat painon peräti 390 kiloon. Koeajoreissullamme yhteispaino nousi yli viiden sadan kilon.

Onneksi pyörän painopiste on alhaalla ja istumakorkeus on vain 74 senttiä. Kuljettajalla on syytä ylettyä jalat kunnolla maahan. Lyhytjalkaisten on turha istuen yrittää siirtää painavaa Rockettia yhtään mihinkään.

Moottorin käyntiäänet ovat tyhjäkäynnillä maltilliset, mutta kaasun kääntäminen saa moottorin ärjäisemään kiukkuisesti – kuin sanoen lähdetään jos uskallat.

Liikkeellelähtö on yllättävän helppoa, kierroksia ei tarvitse paljoa ja alhainen painopiste tasapainottaa pyörää. Hiljaisissa nopeuksissa liika kallistelu ei ole suotavaa, mutta onneksi risteyksissä etupyörä kääntyy helposti.

Mutkamaantiellä pyörä on elementissään. Sivutuulia ei edes huomaa ja eteenpäin meno on suoraviivaista ja vaivatonta. Pikku montut ja tien epätasaisuudet Triumph nielee mukisematta. Iso pleksi ohjaa ajoviiman kuljettajan ohi. Vaihteet loksahtavat paikoilleen jämptisti ja moottori on yllättävän hyvin tasapainotettu.

Parasta Rocketissa on uskomaton vääntö. 209 Nm on älytön määrä moottoripyörään. Tuntuu, että on aivan sama millä vaihteella ykkösen jälkeen ajaa. Jo kolmosella menettäisi moottoritielläkin kortin ja toisealta suurin vaihde viitonen sopii hyvin maltilliseen cruisailuun.

Mahtava vääntö tekee Triumph Rocketista yhden maailman nopeiten kiihtyvistä pyöristä. Nollasta sataan pyörän luvataan kiihtyvän 2,8 sekunnissa. 50 km/h:n vauhdissakin kaasun vääntäminen pohjaan saa kokeneenkin kuljettajan kiroilemaan hämmästyksestä. Rocket kiihtyy kuin raketti.

Koeajovideolla todetaan, ettei Triumph Rocket 3 sovi kaikille kuljettajille. Paino, voima ja vääntö rajaavat osan motoristeistä pois. Omistajalleen se on ilo, mielenrauhoittaja ja oiva matkakumppani.

Uusi Rocket Touring maksaa noin 26000 euroa, kymmenen vuotta vanhan saa kymppitonnilla.

Katso koeajovideo verkkosivuilta.