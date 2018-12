Katso koeajovideo: Uusi, parempi Suzuki Vitara – ensiesittelynsä 1988 saanut maasturi astui turboaikaan juhlavuotensa kunniaksi

Suzuki Vitara ensiesiteltiin vuonna 1988. Auto oli pieni näppärä maasturi. Nyt syksyllä Jyväskylään saapunut uusi Vitara on edelleenkin maasturi. Kaikki Suomeen tuotavat mallit ovat nimittäin nelivetoisia.

Korimalli on pysynyt laatikkomaisena koko elinkaaren, mutta jo edellinen sukupolvi oli niin taitavasti muotoiltu, että Vitaran linjat näyttävät yhä muodikkailta. Uutuuden ulkoilmettä on paranneltu lähinnä keulan uudella puskurilla ja säleiköllä.

Tietynlainen kulmikkuus antaa sisätiloihin avaraa ilmettä. Vitara on kahdeksan senttiä lyhyempi kuin usein verrokkina käytetty Volkswagen Golf. Leveyttä on suunnilleen saman verran, mutta korkeutta on Vitarassa 16 senttiä enemmän. Tuo lisäkorkeus antaa mahdollisuuden nostaa maavara 18 senttiin ja uutuus on sisätiloiltaan isomman auton oloinen.

Kojelauta on siisti ja nykyaikainen. Helppolukuiset mittarit ja värillinen ajotietokoneen näyttö sopivat tämän päivän autoon. Kaikki ajamiseen liittyvät elementit ovat selkeästi esillä ja kuljettajan lähellä.

Paras uudistus on tapahtunut moottoripuolella. Suzuki on astunut turboaikaan. Vapaastihengittävä 1,6-litrainen on korvattu uudella taloudellisemmalla 1,0-litraisella Boosterjet-turbolla. Hevosvoimia on 112, eli kahdeksan vähemmän kuin entisessä peruskoneessa, mutta moottorin vääntö on kasvanut ja se tekee Vitaran ajamisesta aiempaa helpompaa. Toinen moottorivaihtoehto on tehokkaampi 140 hevosvoimainen Boosterjet.

Tasan Autotalon Joakin Mether antoi vinkkejä ennen koeajoa.

– Aja monipuolisessa maastossa. Jos hiekkatiellä tai lumessa auto alkaa puskemaan, niin vaihda Sport-ajoasetus päälle. Silloin takapyöriin tulee enemmän voimaa ja auto menee nätisti luisussa. Aja myös maantiellä ja päästä ratista irti.

Sport-asento oli sopivin ajoasetus. Voimaa tuli moottorista heti ja Vitara käyttäytyi kurveissa mallikkaasti. Maantiellä tein ohjeen mukaan. Liikenteeseen sopiva vauhti ja ratista irti, mutta mitään ei tapahtunut. Ymmärsin mitä Joakim tarkoitti. Uusi Vitara kulkee tiellä jämäkästi suoraan, kuin kookkaampikin maantiennielijä.

Uudessa Suzuki Vitarassa on vakiovarusteena mm. mukautuva vakionopeudensäädin, pysäköintitutkat, aktiivinen kaistavahti, liikennemerkkien tunnistus, kuolleen kulman varoitin ja törmäyksenestoavustin. Varustukseen ja ajettavuuteen nähden koeajoauton hinta 25383 euroa Tasan Autolossa on varsin kohtuullinen.

Katso video uudesta paremmasta Suzuki Vitarasta.