Katso parhaat palat: Sopii kuin jokin kangasmetsään – autotiimi keräsi vuoden mokapalat koosteeksi

Aina roiskuu kun Keskisuomalaisen autotoimitus videoita tekee.

Tässä vuoden 2018 aikana tulleita sekavia lausahduksia, jotka ovat olleet julkaisukelvottomia.

Käytämme yhden videon suunnitteluun useamman tunnin, kuvaamme noin neljän minuutin videota kaksi–kolme tuntia. Leikkaamme ja pätkimme kuvamateriaalia saadaksemme sarjakuvamaisen kertomuksen.

Tällä videonpätkällä on kooste mokista, joita sattuu kameran käydessä. Kaikki otokset on leikattu pois videoilta, jotta vaikuttaisi siltä, että me osaamme tehdä loistavia videoita ilman töppäilyitä.

Autot ja liikenne -toimituksen puolesta toivotamme kaikille erittäin hyvää uutta vuotta!