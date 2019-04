Katso video: Aikamatka vuodesta 1983 vuoteen 2019 – tällainen on uutukainen Corolla

Jokaisen autonvalmistajan unelma on automalli, jota ostetaan vuosikymmenestä toiseen.

Uusi 12. sukupolven Corolla on nyt jo legenda, sitä on myyty maailmalla yli 45 miljoonaa kappaletta, millä se pitää ykkössijaa tukevasti hyppysissään. Vertailun vuoksi kerrottakoon, että Volkswagen Golfia on myyty yli 30 miljoonaa ja symppistä kuplaa yli 20 miljoonaa kappaletta.

Kolmetoista vuotta sitten Suomessa Corollan farmari ja hatchback saivat nimekseen Auris. Nyt palattiin takaisin meille tuttuun ja turvalliseen Corolla-nimeen.

Ensiesittely oli viime viikonloppuna ja koeajettavana oli kaikki kolme mallia: perinteinen sedan, monikäyttöinen hatchback ja farmari Touring Sports.

Moottoriosastolla vaihtoehtoja on kolme bensiinimoottoria. 1,2-litrainen turbomoottori 116 hevosvoimalla ja kaksi hybridimoottoria, 1,8-litrainen tarjoaa 122 hevosvoimaa ja tehokkain 2,0-litrainen peräti 180 hevosvoimaa. Hintaeroa hybridimoottoreilla on noin kolme tuhatta euroa.

Koeajoon valitsimme isommalla moottorilla varustetun farmarin, koska perinteisesti farmareita on myyty Suomessa eniten. Auton muotoilu yllätti myönteisesti, keulan ilme on naseva ja sporttinen, samoin sivulinjan leikkaukset miellyttävät silmää.

Etuoven aukaisun jälkeen havainnointi jatkui positiivisena. Kojelauta oli pehmeää tekonahkaa ja muotoilu mukavalla tavalla kulmikas. Ajoasento löytyi helposti ja kuskin näkökulmasta näkymä oli monipuolinen ja nykyaikainen. Isot perinteiset mittarit ja keskellä muokattava digitaalinen näyttö, kojelaudan keskellä on iso 7-tuumainen kosketusnäyttö.

Itse koeajosta on vähän kerrottavaa: hyvä alusta, jämpti ohjaus, tehokas moottori. Pärjää hyvin kaupunkivilinöissä ja moottoriteillä. Kaikin puolin kiinnostava vaihtoehto uudeksi autoksi. Miinuksena ovat pienet tilat takapenkillä matkustaville aikuisille. Jyväkylässä uutta Corollaa voi käydä koeajamassa O.K. Autossa.

