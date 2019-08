Kaunis, ylellinen ja aristokraattinen – koeajossa Rolls-Royce Silver Cloud II

Rolls-Royce on maailman arvostetuimpia automerkkejä. Se on valmistanut yli 100 vuotta autoja, jotka ovat olleet esikuvia toisille automerkeille. Autolla on ollut myös vahva symboolinen status omistajilleen.

Saimme koeajettavaksi Silver Cloud II:n vuosimallia 1961, joka on muotoilultaan eräs kauneimmista Rolls-Roycen malleista. Kakkosta valmistettiin vuosina 1959-1962 vain 2417 kappaletta.

Suurin muutos ykköseen verrattuna oli rivikuutosen vaihtuminen V8-moottoriin. Huippunopeus nousi noin 180 kilometriin tunnissa, mutta tärkeintä oli kuitenkin vääntömomentin ja kiihtyvyyden parantuminen.

Lisääntynyt vääntö mahdollisti hitaan ja arvokkaan liikkeelle lähdön moottorin käydessä tyhjäkäynnillä. Moottorin jatkeena oli GM:n nelivaihteinen automaattilaatikko, joka oli tuolloin parasta, mitä rahalla sai.

Maailman kiireet häipyvät sillä hetkellä kun Rolls-Roycen etuoven aukaisee. Tilalle astuu ripaus nostalgiaa. Sisustus on kaunista käsityötä. Kojelauden ja ovien puuosat eivät ole ohutta viilua, vaan jämerää aitoa puuta. Käytetyt materiaalit ovat parasta mitä 58 vuotta sitten sai.

Ajettavuus Silver Claudilla on ikäisekseen uskomattoman hyvä. Ohjaustehostin ja jousitus vaimentavat tien epätasaisuudet ja auto pysyy linjassa vaivattomasti. Kääntyminen on ison ratin myötä helppoa, jopa pehmeää. Tätä autoa pitää oikeasti ajaa, eikä vaan istua salonkimaisella takapenkillä.

No, lordithan eivät itse autoa aja. Aukaisevat korkeintaan etupenkin selkänojassa olevan tarjottimen, jonne laskevat viinilasin sillä aikaa kun sikarin sytyttävät.

Jotkin Silver Cloudin erikoismallit ovat pienen valmistusmäärän vuoksi erittäin harvinaisia. Niinpä niiden hinta on noussut suunnilleen 500000 euroon.

Koeajoautomme kaltaista neliovista Sedan- mallia ei Suomesta löytynyt. Parmassa olisi yksi hintaan 68000 euroa. Auton kunto ja entisöinnin taso tosin heilauttavat hintaa merkittävästi. Sitä paitsi hyvin hoidetun auton arvo säilyy.

Katso mitä Rolls-Royce Silver Cloud II kehrää koeajossamme.