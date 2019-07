Keraaminen pinnoite on syrjäyttämässä perinteiset autovahat – katso videolta, miten kiiltävä autosta tulee käsittelyn jälkeen

Kesä on autonhoidon kulta-aikaa. Sää hellii ja autoa on jopa mukava itse pestä ja vahata. Auton maalipinnan suojaamiseen on vain tarjolla niin valtava määrä erilaisia suoja- ja kiiltoaineita, että on vaikea päättää minkä purkin ostaa.

Tarjolla on perusvahaa, nestemäistä vahaa, Carnauba-vahaa, pikavahaa, nanovahaa, pesuvahaa, värivahaa, kestovahaa, sealanttia ja keraamista pinnoitetta. Hintahaitarin vaihdellessa 10 eurosta aina 500 euroon.

Perusvahoja on ollut markkinoilla kymmeniä vuosia. Ne suoriutuvat tehtävästään ihan kelvollisesti. Ikävä puoli on se, että kun valitaan harjapesulinjalta ohjelma, joka sisältää liuotinainetta, ei hartaasti levitetystä vahapinnasta ole mitään jäljellä.

Kovavahoille luvataan jopa 12 kuukauden suoja maalipinnalle. Yleensä tämä vahaus kannattaa teettää ammattilaisilla, koska huolellisen pesun jälkeen aine kiilloitetaan koneellisesti. Jotkut vahat tarvitsevat vielä erillisen kovetinaineen. Hintaa pesuliikkessä kertyy noin 120–200 euroa.

Keraamisten pinnoitteiden luvataan kestävän jopa 4–5 vuotta. Aine ei ole vahaa, työvaiheet sisältävät kuitenkin samoja työvaiheita kuin vahauksessa.

Keraamista pinnoitetta on ehdottomasti kokeiltava, olisiko aine kehujen veroinen?

Työn suorittajaksi valitsimme Tuulilasipinnoituksen Jyväskylästä, koska heidän käyttämä aine on suomalainen Stardust-tuote, joka on tehty Suomen pohjoisiin olosuhteisiin. Pinnoitteiden hintahaitari fiksaamoissa on 200-500 euroa.

Ensin auto pestään huolellisesti usealla eri pesuaineella. Pöly ja lika lähtevät ensin, toisella aineella poistetaan pikitahrat ja yksi pesuaine on tarkoitettu metallihiukkasta poistoon. Pesu on tehtävä hyvin, sillä muuten lika jäisi pinnotteen alle.

Kuivauksen jälkeen alkaa pohjatöiden tekeminen. Auton pinta myllytetään, se tarkoittaa koneellista hiomista. Uuden auton pinta ei myllytystä tarvitse, mutta vanhemman auton pinnasta poistetaan hiusnaarmut. Koeautomme maalipintaa hiottiin tuntitolkulla, mutta pinnassa oli muutamia niin syviä naarmuja ja kiveniskeymiä, että vain maalaus olisi auttanut.

Pinnoiteaine levitetään puhtaaseen pintaan huolellisesti ja annetaan kuivua.

Toimitusjohtaja Jussi-Pekka Martikainen Stardustilta kertoo maailmalla olevan paljon keraamisia pinnoitteita, mutta.

– Suomen maantiesuola on ollut erittäin vaikea selätettävä. Monet ulkolaiset vahat ja pinnoitteet suola syö pois. Testasimme vuosia erilaisia seoksia ja aineita löytääksemme tänne meille sopivan yhdistelmän. Keskityimme lähinnä raskaan liikenteen ajoneuvoihin. Jos pinnoite kestää rekan pinnassa, kestää se myös henkilöautossa.

Autoa hakiessa Tuulilasinpinnoituksesta yllätyimme, auto kiilsi kuin nuoruutensa päivinä. Auton kylki oli kuin peili heijastaen takana olevan maiseman. Ostoskeskuksen parkkipaikan rivistössäkään ei ollut yhtään niin kiiltävää autoa. Tulevaisuus näyttää, onko pinnoitteen kestävyys luvatut 1,5–2- vuotta.

Katso videolta miten autoomme tehtiin PCS2-pinnoite.