Keskisuomalainen testasi: Näin peltipoliisista varoittava laite toimii Rantaväylällä

Saphe-hälytin varoittaa poliisin kameravalvontatolpista ja teiden vaarapaikoista. Laitteen valmistaja on tallentanut itse pilvipalvelimeen kaikki kameravalvontapaikat ja päivittää niitä ilmaiseksi. Saphen käyttäjät voivat ilmoittaa erillisellä painikkeella tiellä olevista vaarapaikoista, esimerkiksi kolareista. Tieto tallentuu palvelimelle ja antaa varoituksen autojen lähestyessä onnettomuuspaikkaa.

Itse laite on pieni noin 3x6 sentin kokoinen musta lätyskä, jonka saa takana olevilla teipeillä kiinni hyvin kojelautaan. Sophe käyttää näyttönä matkapuhelinta. Ennen laitteen toimimista täytyy Google Playsta ladata Sahpe Link sovellutus, sen lataaminen on helppoa ja kestää muutaman minuutin.

Sophe yhdistyy automaattisesti puhelimeen ja laite käynnistyy auton lähtiessä liikkeelle, se myös sammuu jonkin ajan kuluttua auton pysähdyttyä. Puhelimesta painetaan kohta Saple Link ja näyttöön ilmestyy tiedot lähimmästä nopeusvalvontatolpasta. Palokassa se ilmoittaa Rantaväylällä olevasta tolpasta, jonne on matkaa 4,2 kilometriä.

Ajettaessa Rantaväylää kohti Kuokkalan risteystä, laite ilmoittaa koko ajan etäisyyden peltipoliisiin. Kimeä hälytysääni varoittaa tolpasta valinnan mukaan 25, 35, 45 ja 60 sekuntia ennen tolppaa. Tolpan jälkeen laite ilmoittaa matkan seuraavaan tolppaan.

Tämä Sophen laite on laillinen Suomessa ja kaikissa muissa EU-maissa, se ilmoittaa yleistä informaatiota. Tutkanpaljastin on sen sijaan laiton. Tutkanpaljastimen käyttö ja jopa hallussapito moottoriajoneuvossa on rangaista teko.

Uusia kameravalvontatolppia on tulossa 500 lisää. Tärkeämpi kuin tolppien määrä on kameroiden määrä tolpissa. Nyt niitä on 130, uusien tolppien myötä tuo määrä nousee 150:llä, eli kameroiden määrä yli kaksinkertaistuu.

Uudet tolpat ovat vielä siitä keljumaisempia kuin vanhat tolpat, että niissä olevat kamerat mittaavat auton nopeutta heti auton tullessa näkyviin, jopa 150 metrin päästä.

Laite maksaa itsensä takaisin, jos se ehkäisee edes yhden tolppasakon. Kuljettajan tarkkaavaisuus voi joskus ajaessa herpaantua ja nopeus nousee yli sallitun, tolppan sattuessa silloin kohdalle säästää Saphe pinon euroja.