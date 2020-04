Kevättä hinnoissa, lupaa Dacian uutuus – ja vieläpä ympärivuotista kevättä

Renault-konserniin kuuluva autonvalmistaja Dacia on jo pari kertaa vilauttanut täyssähköistä Spring Electric -koemalliaan. Romanialaistehtaalta on daciamaiseen tyyliin luvattu, että jos ja kun tuotantolinjalle asti päästään, Spring tulee olemaan Euroopan edullisin sähköauto.

Nyt Dacia on vahvistanut Springin tuotannon aloittamisen. Auton hinnoista valmistaja ei vielä puhu, mutta yhtiön varatoimitusjohtaja Mihai Bordeanu on jälleen vakuuttanut, että Spring (suomeksi kevät ja/tai loikkaus) on markkinoille tullessaan halvempi kuin muiden merkkien sähköautot.

Dacia Springin pohjana on sähköinen Renault K-ZE, joka on myynnissä Kiinassa. K-ZE on 3,73 senttimetriä pitkä kaupunkiauto, ja samaan mittaan asettuu myös Dacia Spring. Eurooppalaiset asiakkaat ovat kuitenkin vaativampia kuin kiinalaiset, joten auton sisätiloissa luvataan tasokkaampia materiaaleja ja ratkaisuja kuin K-ZE:ssä.

Myös ajovaloissa ja joissakin muissa toiminnoissa Dacia lupaa laadukkaampia ratkaisuja Kiinassa hyvin menestyneeseen sisarmalliin verrattuna.

Dacia lainaa Springiin sähköistymisen osaamista emoyhtiö Renaultilta. Kuva: Dacia

Valmistajan mukaan Dacia Springin toimintamatka täydellä latauksella on hieman yli 200 kilometriä. Renault K-ZE:n 26,8 kilowattitunnin akustolla se tuskin on mahdollista, joten myös teknisiä viilauksia nähtäneen.

– Dacian on mahdollista käyttää Renault-konsernissa toimivaksi todettua tekniikkaa, joten vaihtoehtoja riittää. Me emme tunnetusti ole tekniikan edelläkävijä, vaan käytämme yksinkertaista, luotettavaksi todettua ja käytännöllistä tekniikkaa. Niillä eväillä Dacia tekee sähköisessä liikkumisessa saman mitä se on tehnyt polttomoottoreilla jo monta kertaa aiemmin.

– Teemme siis vallankumouksen myös täyssähköisen autoilun tuomisessa jokaisen ihmisen ulottuville, julistaa Bordeanu.