Kia Rio ja Skoda Octavia kolaroivat Jyväskylässä – tämäkin riitaisa perään- tai keulaanajo olisi ratkaistu helposti

Kojelautakamerat yleistyvät Suomessakin nopeasti. Niiden tarpeellisuudesta jokainen voi olla mitä mieltä tahansa, mutta monet autokameran hankkineet väittävät laitteen vaikuttavan kovin mukavasti jopa omaan ajokäyttäytymiseen. Liikennesääntöjä tulee kuulemma noudatettua aiempaa tarkemmin, kun tietää törttöilyjensä tallentuvan videolle.

Tässäpä taas yksi Jyväskylässä tapahtunut riitaisa pelikolari, jonka kojelautakamera olisi ratkaissut.

Seppälän kaupunginosa tiistaina 24. huhtikuuta kello 11.50. Loivassa ylämäessä seisovassa autojonossa soi kipakasti auton äänimerkki, ja seuraavaksi kolahtaa. Kia Rion perä ja Škoda Octavian keula ovat osuneet yhteen. Kuskit nousevat autoistaan ja päättävät ajaa läheisen kaupan parkkipaikalle selvittelemään tapahtunutta. Ensin höpötellään sopuisasti niitä ja näitä, mutta sitten alkavat ongelmat.

Škoda-kuskin mukaan Kia valui ylämäessä takaperin päin Škodaa.

Kia-kuskin mukaan Škoda törmäsi hänen autonsa perään – ja vieläpä melko vauhdikkaasti.

Koska yhteisymmärrykseen ei päästä ja vahinkoja on jonkin verran, kutsutaan paikalle poliisi. Keskipäivän vilkkaassa liikenteessä kolhulla oli varmasti silminnäkijöitä, mutta kun heitä ei pysäytetty ja jututettu, poliisi kehottaa molempia osapuolia huolehtimaan oman autonsa vahingot. Myöhemmin Škoda-miestä alkaa sapettaa. Kian vetokoukku on halkaissut Škodan puskurin ja maalattavaakin on, joten hän arvelee olevansa peltikolarin syytön kärsijä.

Autokameran hankkimista yksinkertaisempi opetus tässäkin riitatapauksessa olisi ollut silminnäkijöiden kuuleminen. Pyytämällä mahdollisilta silminnäkijöiltä kolaripaikalla heti yhteystiedot voi säästää rahaa ja vaivaa sekä välttyä turhilta murheilta.