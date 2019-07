Kian Proceed GT on herrasmiessportti takamiehille – sentterit älkööt vaivautuko

Suomen kymmenestä myydyimmästä automerkistä vain yksi voi ylpeillä kasvulla, kun tammi-kesäkuun rekisteröintitilastoja verrataan viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Yksinäinen kipuaja on Kia.

Eteläkorealaisten vahva nousu tulee hakematta mieleen Kia Proceed GT:n koeajossa, vaikka juuri tämä malli ei ole vielä ehtinyt tilastoja pönkittää.

Proceed GT kuitenkin kuvastaa Kian tapaa toimia. Kia haluaa tehdä massasta erottuvia autoja. Rohkea muotoilu varmasti jakaa mielipiteitä, mutta kaikkiahan ei koskaan voi miellyttää.

Pisteet valmistajalle Proceed GT:stä jo ennen metrinkään ajoa.

Kia Proceed GT:n koeajo alkaa positiivisesti. Hyvin varustellun koeajoauton nahkaverhoilu ja iso panoraamalasikatto luovat mukavan tunnelman.

Kuljettajan istuimen säädöt ovat monipuoliset, ja istuin urheilullisen napakka.

Käynnistys tuottaa keinotekoisesti luotua ärhentelyä. Ääntä ohjataan nykytyyliin kaiuttimien kautta sisätiloihin, mikä tuntuu aina yhtä naurettavalta.

Ajossa Proceed GT on iso ilo. Auton 1,6-litrainen ja 204-hevosvoimainen bensaturbo vie pirteästi. Auto lähtee ohituksissa rivakasti, vaikka paperilla kiihtyvyys on melko arkista tasoa. Koeajoreitille valituilla mutkaisilla sorateillä etuveto-GT on tottelevainen.

Vähän mietiskelevä, 7-portainen automaattivaihteisto ei ole moottorin tasolla, mutta riittää herrasmiessporttiin.

Auton suunnittelu muotoilun ehdoilla tuo ongelmiakin.

Näkyvyys taakse on heikko, kun laskeutuva kattolinja syö takaikkunan minimaalisen pieneksi. Tavaratilan kooksi ilmoitetaan mainio 594 litraa, mutta käytössä se tuntuu vähän pienemmältä. Muotoilun syytä kaiketi sekin.

Tavaratilan lisävarusteiset tilanjakaja ja kiinnityspalkki paljastuvat arkikäytössä käteviksi.

Koripallojoukkueen sentterille Kia Proceed GT:tä ei voi suositella. Jokaisella istuimella tuntuu siltä, että tälle paikalle ei voi istuttaa kuin korkeintaan 183-senttisen matkaajan. Vaikka sivusuuntaan tilaa on riittämiin, kattolinja roikkuu alhaalla.

Turvavarustelu autossa on hyvä.

Kia Proceed GT on hauska farkun ja coupén risteytys. Auton persoonallisuus häivyttää pienet miinukset.

Proceed-mallista kiinnostuneen ei kannata huolestua paksusti lisävarustellun koeajoauton hintalapusta (39 557 euroa). Kia Proceedin hinnat alkavat 26 771 eurosta.

Jyväskylässä Kiaa myyvät Delta-Auto ja Rinta-Joupin Autoliike Oy.