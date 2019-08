Koeajo: 15 vuoden jälkeen Eurooppaan saapuvassa Toyota Camryssä on ripaus luksusta

Eurooppaan yli 15 vuoden poissaolon jälkeen palaava Toyota Camry on pirteä poikkeus uutuusautojen pieneneviin mittoihin. Pituutta Sedanilla on peräti 489 senttiä ja takapenkkiläisiä hemmotellaan säädettävillä selkänojilla ja hyvillä tiloilla. Uutuudella matkustaa mukavasti neljä isoa aikuista. Yritysautoksikin tässä olisi ainesta, sillä hybriditekniikan avittamana Camryn hiilidioksidipäästöt ovat tippuneet alle monen yrityksen päästöraja-arvojen.

Pituudesta huolimatta Camry on linjakas auto. Kylkiviivat ja sopivat vekit tuovat kulmikkuutta ja sporttisuutta autoon. Keulaa hallitsee iso säleikkö.

Kuljettajan istuin tuo positiivisen yllätyksen pidemmällekin kuljettajalla. Nojatuolimaisessa penkissä on säätömahdollisuuksia paljon, oikea ajoasento löytyy helposti ja taakse jää silti reilut tilat.

Keskinäyttö on painonappeineen vähän vanhanaikaisen näköinen, mutta kaikki toimivat ongelmitta. Itse näyttö on liian keskellä kojelautaa ja kuljettaja joutuu kumartumaan eteenpäin näprätäkseen nappuloita.

Moottorina on vain yksi vaihtoehto, itselataava täyshybridi. Siinä 2.5-litrainen bensiinimoottori on yhdistetty sähkömoottoriin. Yhteensä tehoja löytyy 218 hevosvoimaa ja vääntöä 221 Newton-metriä. Camry kiihtyy nollasta sataan 8.3 sekunnissa, joten tien tukkona sen ei tarvitse olla. Koeajolla polttoaineen kulutus oli tähän kokoluokkaan erittäin maltillinen 5.2 litraa.

Ohjaus on taajamassa kevyt ja tarkka. Peruutuskameran kuva on selkeä, eikä Camry vaikuta kookkaalta kaupunkiliikenteessä. Matka-ajossa jousitus on miellyttävä ja kurveissa jämpti. Isoksi autoksi suuntavakaus on hyvä, eivätkä teiden urat häiritse etenemistä. Äänimaailma on ajon aikana hiljainen ja kun CVT-vaihteisto toimii hienosti on ajaminen helppoa.

Tavaratila on peräti 524 litran kokoinen, toki lastausaukko on sedan-mallisissa autoissa aina vähän liian pieni. Oma ongelma tulee lisätavaran kuljettamisesta. Toyota Camry Hybridillä ei saa vetää peräkärryä, eikä sen katolle saa lastata kuormaa.

Uutuudesta on saatavilla kolmea varustelutasoa: Active, Style ja Premium. Koeajoautossamme oli Active-taso. Camryn hinnat alkavat 39185 eurosta ja Jyväskylässä niitä myy O.K. Auto Oy.

Katso yltä koeajovideo Camrysta.