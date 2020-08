Koeajo: Fordin hirviöavolava F-150 Raptor on valmiina vaikka ralliin – 6,2-litraisella V8-moottorilla varustettu vekotin halveksii helppoja teitä ja ahmii bensaa kuin nälkäkuoleman partaalla

Ford F-150 on kotimaassaan Amerikassa niin myyty auto, että se nauttii siellä jonkinlaista kansanauton mainetta. Emme tyytyneet koeajolla mihinkään F-150:n perusversioon, vaan valitsimme räyhäisimmän version eli F-150 Raptorin. Näitä ei näe päivittäin Keski-Suomen alueen autoliikkeissä, joten toimeen on tartuttava silloin kun voi.

Voimanpesä autossa on peräti 6.2-litrainen ja 416 hevosvoimainen V8. Moottoreiden mörkö käy tietenkin bensalla. Ennen koeajolle lähtöä yksi myyjistä intoutuu huumorituulelle heittäen vitsin, että tämä auto on sitten hybridi: se polttaa bensaa ja kumia. Ensimmäinen väittämä pitää varmuudella paikkansa, jälkimmäistä toimittaja ei kokeilla – Rengasliikkeeseen tulisi takuuvarmasti asiaa.

Ratin keskikohdassa oleva punainen merkki auttaa kuskia ajamaan tarkemmin maastossa. Kuva: Mikko Kilkki

Ford F-150 Raptor on kookas auto, ja eroaa perusversiosta huomattavasti. Jos mittoja havainnollistaa jollakin, loppuu lähikaupan pysäköintiruutu nopeasti kesken. Kokonaispainoa on 3 719 kiloa, joten ajamiseen tarvitaan kuorma-autokortti. Se on kaksipiippuinen asia, mikä toisaalta karsii ostajakuntaa, toisaalta kortin omaava säästää veroissa – Varsinkin kun auto on rekisteröity viidelle.

Koeajoauto ei ole enää uusi, se on rekisteröity vuonna 2011. Talliruusukaan se ei ole ollut, sillä kilometrejä on kertynyt 163 000. Se ei haittaa, sillä ulkoisesti katsottuna ryhti on edelleen tallessa. Ja miksei olisi, sillä F-150 Raptor on varusteltu kestämään kovaa käyttöä. Esimerkkinä kovasta käytöstä voi pitää sitä, että internetistä löytää helposti hyppyvideoita vastaavilla F-150 Raptoreilla, vaikka valmistaja ei hyppäämistä suosittele.

Kun auton käynnistää, on V8 äänimaailma adrenaliinipitoinen. Ajoasento löytyy 170-senttiselle kuljettajalle vaivatta sähkösäädöillä. Sisätilat autossa ovat kaikkineen mukavan väljät, myös takapenkillä.

Kun tulee aika lähteä liikenteeseen, pistää eniten silmään ajamisen helppous taajamassa. Kun kone saa kierroksia, V8-koneen sinfonia kuuluu myös ohjaamoon. Räyhäisät äänet ovat osa auton luonnetta, mitä myös auton ulkoasu tukee.

Moottoritielle kurvatessa tulee viimeistään selväksi, että ”kyllä lähtee” – nimittäin bensa tankista. Isoksi autoksi tämä kiihtyy nopeasti, mutta matkavauhti on rajoitettu 80 kilometriin tunnissa, kuten laki tämän auton kohdalla sanoo. Jos matkassa on mukana leppoista mieltä ja pelimannihenkeä, rajoittimen kestää. Ajamista helpottaa automaattivaihteisto, mikä toimii ongelmitta. Autossa on myös peruutuskamera jonka näyttö on sijoitettu peruutuspeiliin. Kyllä, luit oikein.

Mitä huonommille teille Raptorillaan kurvaa, sen enemmän autostaan saa irti. Myös ison venetrailerin vetämiseen tämä auto sopii hyvin, mikäli omaa vähintään ajokorttiluokan C1E.

Huvi ei kuitenkaan ole halpaa. Ford F-150 Raptorin ylläpito syö rahaa, joten pankkitilin saldon on paras olla kunnossa. Vaikka harrastajia löytyy, on ostajakunta rajallinen.

Koeajettu auto on myynnissä Kamuxin hyötyautopisteessä 54 800 euron hintaan.