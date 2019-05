Koeajo: Hyvä alkoi heilua, kun Mercedes-Benz toi tyrkylle uuden CLA Coupén

Laulussa sanotaan, että jos metsään haluat mennä nyt, niin takuulla yllätyt. Siinä asiassa metsä ja autokauppa ovat ainakin vähän sukulaisia. Nykyisin autokauppoja kiertäessä löytyy aina yllättäviä namupaloja, joiden tuloa markkinoille ei jostakin syystä edes muistanut.

Tämä on yksi niistä: Mercedes-Benzin uusi CLA Coupé. Jo aiempi, vuonna 2013 markkinoille tullut CLA-mallisarja oli maukas tapaus.

Heti uuden CLA Coupén ulkomuotoja katsellessa voi päätellä, että nyt taitaa hyvä heilua. Parempaan on taas menty.

Myös auton yksityiskohtiin perehtyminen vahvistaa samaa käsitystä, sillä sisätilat on kohentuneet. Parantuneissa ajovaloissa on eroja esimerkiksi Mersun A- ja CLS-sarjoihin, mutta sukunäköä veljesmalleihin toki löytyy.

Mercedes-Benz CLA:n moottoritarjonta on sama kuin paljon kehutussa A-sarjassa. Molempien autojen alustarakenne on pohjimmiltaan sama, vaikka CLA Coupén mitat ovat hieman A-sarjan sedania suuremmat. CLA Coupén pituus on 4 688 millimetriä ja A-sedanin puolestaan 4 549 millimetriä, mutta akseliväli on molemmissa 2 729 millimetriä.

CLA Coupén 460-litrainen tavaratila on 40 litraa suurempi kuin A-sedanin.

CLA:n urheilullisen ulkoasun selittänee pitkälti se, että auto tulee markkinoille jokseenkin yhtä aikaa A-sedanin kanssa. Samanhenkisten mallien on jotenkin erotuttava.

Kun CLA:ta vertaa edeltäjäänsä, voi lopulta todeta, että vanhasta muistuttaa lähinnä nimi – muutoin tuote on uusi.

Koeajon alkajaisiksi on helppo todeta, että sisällä tunnelma on samankaltainen kuin uudessa A-sarjassa. Mittaristo on samanlainen, ja se perustuu kahteen diginäyttöön.

Nykyään Mercedeksellä ei ole uusissa autoissa vakionopeudensäätimelle omaa viikseään, vaan ne toiminnot on siirretty rattiin. Ratissa painikkeet on asemoitu siten, että vasemmalta puolelta rattia löytyvät toiminnot vasemmanpuoleiseen näyttöön.

Vaihdeviiksi on tutun oloinen, vaikka sekin on uusi. Näkee selvästi, että minkäänlaista kulttuurishokkia ei ole haluttu aiheuttaa, vaan kaikki on pyritty tekemään käyttäjälähtöisesti.

Koeajettu versio on etuvetoinen, ja konehuoneessa on uusi 1,33-litrainen ja 136-hevosvoimainen bensiinimoottori. Hiilidioksidipäästöt ovat 140 grammaa kilometrille, ja yhdistetty kulutus tasan kuusi litraa sadalle kilometrille.

Myös nelivetoa ja dieseliä on mallistossa tarjolla.

Koeajoauton varustelistaus on monipuolinen. Esimerkiksi uutta tietoviihdejärjestelmää (MBUX) ei ollut edellisessä CLA:ssa. Vakiovarusteena tuleva MBUX esimerkiksi mahdollistaa radiokanavan vaihtamisen puhekomentojen kautta. Suomen kieltä auton järjestelmä ei valitettavasti ymmärrä.

Vaihteistona autossa on seitsemänvaihteinen automaatti.

Uusi CLA on mukava ajettava. Vaikka nappulaa ja toimintoa on paljon, vaikuttaa kaikki loogiselta sen jälkeen, kun on malttanut perehtyä niihin ensin.

Jos Mercedes-Benzin A-sarjan sedan ja CLA Coupé vaikuttavat turhan samanlaisilta, kannattaa kaivaa pintaa syvemmältä. Ensisijaisesti asetelmana on arkisempi korimalli vastaan urheilullisempi korimalli, mutta muitakin eroja löytyy.

Jyväskylässä Mercedes-Benzit myy Käyttöauto Oy.