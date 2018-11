Koeajo: Tämä katumaasturi on hieno uutuus haluttuun sarjaan – mutta hintahaitari kalleimman ja halvimman välillä on suorastaan älytön

Skoda on tehnyt Karoqin suhteen kaikki suunnitelmat oikein ja varman päälle. Se suunnitteli autouutuuden, johon mahtuu edeltäjä Yetin tapaan hyvin nelihenkinen perhe.

Nykymuodin mukaan auto on linjakas katumaasturi. Isoveli Kodiaqista on poimittu mukaan kaikki hyviksi todetut ajoavustimet. Jo suunnittelun pohjalta sille voi ennustaa hyviä myyntilukuja.

Skodan kulmikas muotoilu tarjoaa hyvät sisätilat, kuitenkin auton sivuprofiilin leikkaukset ja muotoilu saa uutuuden näyttämään jopa sporttiselta.

Ohjaamo on selkeä, se on tarkoituksenmukainen ja kuljettaja tulee hallintalaitteiden kanssa sinuksi nopeasti. Materiaaleihin on panostettu ja vaikka muovia on paljon, vaikutelma on korkealaatuinen. Ajoasento löytyy helposti ja istuin on jämäkän tuntuinen.

Karoqin ajettavuus on hyvä. Alusta on sopivan pehmeä auto silti kallistematta liikaa kurveissa. Voimalinja toimii saumattomasti. Ohjaus on kaupungissa herkkä ja hyvin palauttava, maantiellä taasen sopivan tunnokas. Ohjauksen ja ajettavuuden helppous on parasta Karoqia.

Moottorivaihtoehtoja on neljä. Bensiinimoottorit ovat kolmisylinterinen 116-hevosvoimainen ja nelisylinterinen 150-heppainen. 1,6- ja 2,0-litraisissa dieselmoottoreissa on vastaavat tehomäärät.

Lisävarusteita on paljon. Varustetasoja on kolme Ambition, Style ja Exclusive. Halvimmillaan 1,0-litran bensiinimoottorilla varustettu Ambition maksaa 27264 euroa. Isompi moottori ja Exclusive taso nostaa hinnan jo 43200 euroon ja jos tähän ottaa vielä päälle kaikenlaiset lisävarusteet hinta nousee 50000 euroon. Halvimman ja kalleimman Karoqin hintaero on noin 22000 euroa.

Skoda Karoq on yksi kuudesta finalistista valittaessa tänään Vuoden Autoa Suomessa 2019. Keskisuomalaisen autotoimitus nosti omissa arvioissaan Karoqin niinikään finaaliin. Tässä autossa on sitä jotain.

Katso koeajovideo uudesta Skoda Karoqista.