Koeajoautot vähissä, toimitusajat venyvät – Tuliko pistokehybrideistä liian suosittuja?

Ladattavien hybridiautojen myyntikäyrä on nousussa, mutta pystyvätkö autokaupat vastaamaan kysyntään?

Toimitukseen kantautui valituksia ostohaluisilta lukijoilta, että kiinnostusta on, mutta uusia ladattavia eli pistoke- eli plug-in-hybridejä on vaikea löytää koeajettaviksi. Lisäksi toimitusajat voivat olla niin pitkiä, että ostointo laantuu.

Suomessa on ensirekisteröity yli 4 320 pistokkeellista hybridiä (henkilöautoja) tammi-lokakuussa 2018. Määrä on noin kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna, joten buumi on vahva.

Pistokehybridejä on lähes kaikilla suosituilla automerkeillä. Poikkeus on Škoda, joka alkaa sähköistää mallistoaan ensi vuodesta lähtien.

Autojen saatavuudessa on isoja merkkikohtaisia eroja. Siirtyminen uuteen WLTP-päästönormiin on sekoittanut sekä autotehtaiden että -kauppiaiden pakkaa, mikä osittain voi hidastaa uusien hybridien toimitusketjua.

Tosiasia on sekin, että Suomi on pieni automarkkina maailmanlaajuisesti. Kun uusien autojen kiintiöitä ja jonotusnumeroita jaetaan, emme ole yleensä paalupaikalla.

Kysyimme ladattavien hybridien tilannetta jyväskyläläisistä autoliikkeistä.

Volkswagenilla on kaksi plug-in-mallia, Golf ja Passat. Jyväskylän Autotarvike Oy:n myyntipäällikkö Vesa Raivio myöntää, että saatavuus on hankala.

– Toimitusajat ovat tosi pitkiä. Tällä hetkellä ei ole varmaa tietoa, ne menevät ehkä ensi syksylle.

Myös esittelyautot saadaan taloon vasta ensi kesän jälkeen, kun WLTP-laskelmat ja hinnastot ovat kunnossa.

– Ladattavaa hybridiä ei ole koeajettavana tällä hetkellä. Täyssähköauto löytyy, ja sitä myydään normaalilla toimitusajalla.

Hyundai Ioniq plug-in hybridiä ei ole juuri nyt ajettavissa Jyväskylän Autotarvikkeen Sorastajantien liikkeessä. Hyundai-tuotevastaava Jaakko Immonen lupaa tilanteen parantuvan, kun vuosi vaihtuu.

– WLTP:n takia tuli pieni toimituskatkos, mutta saamme uuden plug-in -esittelyauton tammikuun alussa. Niitä tulee maahan isompi lasti, jolloin autot ovat myytävissä 2-3 viikon toimitusajalla. Muutoin normaali toimitusaika on noin 3 kuukautta. Hybridiä odotellessa voi testata uuden täyssähköisen Hyundai Konan, jonka saimme juuri taloon, vinkkaa Immonen.

Mercedes-Benz kuuluu kärkimerkkeihin ladattavien hybridien ensirekisteröintitilastossa Suomessa. Käyttöauto Oy:n Mercedes-Benz-myyjän Marko Ortjun mukaan meneillään oleva hybridimalliston sukupolven vaihdos näkyy autoliikkeessä, sillä vanhan malliston tuotanto loppui toukokuussa ja esittelyautot on jo myyty. Uutta ja uljaampaa on kuitenkin tulossa.

– Tuomme markkinoille 2019 ensimmäisen kvartaalin aikana uudet hybridit, joiden ominaisuudet ja hyötysuhde ovat edeltäjiään paremmat. Uusi mallisto saadaan tuotantoon vuoden alusta ja talvella saadaan ensimmäiset autot koeajettaviksi sekä ensimmäiset asiakastilaukset toimitukseen.

Hybridejä on tulossa laajalla mallistolla ja toimitusajat vaihtelevat mallin mukaan.

– Syksyyn mennessä koko mallisto, sarjat E-, C-, GLC- ja GLE, on saatu uudistettua ja toimitettavissa asiakkailleen kaikkien mallien osalta, lupaa Ortju.

Mitsubishi Outlander PHEV on nelivetoisten hybridien myyntitilastojen kärjessä Euroopassa. Delta-Auton myyntipäällikkö Markku Korkia-aho on tyytyväinen, että Jyväskylässä on jo uusi 2019 vuoden malli, sillä ladattavalla bensiinihybridillä on ollut kova kysyntä.

– Mitsubishin hybridiä on myyty meillä hyvin. Se on heti koeajettavissa ja saatavuus on hyvä. Toimitusaika on vain 1-2 viikkoa.

Kia Niro plug-in on hybridien edullisemmasta päästä alkaen noin 36 000 euroa. Korkia-ahon mukaan sitä ei ole tällä hetkellä koeajettavana Delta-Autossa, mutta tilanne korjaantuu, kun seuraava laivalasti rantautuu Suomeen vuoden vaihteessa. Toimitukset asiakkaille ajoittuvat arviolta touko-kesäkuulle 2019.

– Tammikuussa saapuu näyttelyyn uusi Kia Optima PHEV. Sille ei ole vielä hinnastoa, mutta lähtöhinta on noin 40 000 euroa, arvioi Korkia-aho.

BMW:llä on laaja hybridimallisto ulottuen eri kokoluokkiin ja korimalleihin. Myydyin malli on 530E plug-in-hybrid. Ladattavien hybridien saatavuus on hyvä, vakuuttaa Veljekset Laakkonen Oy:n myyntipäällikkö Ari Isokangas.

– Mallivalikoimassa olevat hybridit saadaan normaalilla toimitusajalla joko hetitoimitukseen tai kolmen kuukauden toimitusajoilla. Meillä on koeajettavaksi 2-sarjan hybridi, ja 5-sarjan mallin saa pienellä aikavarauksella.

Jyväskylän liikkeessä on myös esittelyautona X5-katumaasturi, joka on vanhalla korilla. Uusi X5-malli, joka lanseerattiin viikko sitten, ja sen plug-in-hybridiversio saapuu Laakkoselle syksyllä 2019.

– 3-sarjan uusi sedan esitellään maaliskuussa 2019. Sen hybridiversio tulee alkusyksystä meille, toteaa Isokangas ja vinkkaa, että tarjolla on myös BMW-konserniin kuuluva Mini Countryman plug-in.

Volvo johtaa ladattavien hybridien ensirekisteröintitilastoa Suomessa. Malliston kirkkain tähti on katumaasturi XC60.

Hämeen Auton Volvo-myyjä Roope Ståhlberg arvelee, että kova suosio on saattanut yllättää autonvalmistajan, sillä toimitusajoissa on ollut lipsahduksia, mutta tilanne on nyt hallinnassa.

– Pistokehybridien toimitusaika on kohtuulliset 4-5 kuukautta. Esittelyautoja voi saada jopa heti. Meillä on aina koeajattavissa muutama hybridi, tällä hetkellä S90, XC60 ja XC90, joka on markkinoiden ainoa 7-paikkainen pistokehybridi.

Volvolla on iso hybridiperhe. Vuodelle 2019 on tulossa uusi V60 plug-in-farmari, joka on malliston edullisin lähtöhinnaltaan noin 61 000 euroa. Sen rinnalle tulee samalla myös sedan malli S60, jonka hinnat julkistetaan vuoden vaihteessa.

– Melkein joka mallissa alkaa olla hybridivaihtoehto. Korimalleja on paljon, mutta hybriditekniikka on kaikissa sama.