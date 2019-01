Koeajoimme uuden Škodan Kalle Rovanperän kanssa – ajoavustimet eivät kulu nuoren rallitähden käsittelyssä

Tapasin Kalle Rovanperän edellisen kerran kesällä MM-rallihumussa Jyväskylässä. Nyt ralliajaja on pr-keikalla Škodan maahantuojan tilaisuudessa Helsingissä. Kun virallinen osuus on ohi, nappaan hänet pienelle ajokierrokselle Škoda Fabialla, joka on tuotu hotellin pihaan koeajoa varten.

Škoda Fabia on toki Rovanperän työkalu, mutta ei tämä kesy versio, vaan ärhäkämpi Fabia R5, varta vasten ralliautoksi rakennettu. WRC2-luokan menopeli on kuitenkin tehty samalle alustalle kuin siviili-Fabia. Ulkoisesti niissä on saman perheen näköä, mutta sisällä ja konepellin alla on täysin eri meininki.

Kun Rovanperä käynnistää Fabian, hän toteaa, että lähinnä ovenkahvat ja tuulilasin pilarit näyttävät samoilta kuin ralliautossa. R5:n varustustaso on mallia karu.

– Ralliautosta on purettu pois kaikki normaaliauton ohjaamossa olevat asiat. Ratti on samalla paikalla, mutta sekin on ralliautossa omanlainen, minua varten tehty.

Lokakuussa 18 vuotta täyttänyt Rovanperä sai ajokortin erikoisluvalla yli vuosi sitten. Siviilissä hän viihtyy Fabiaa isomman Škoda Superbin ratissa.

– Superb on ykkösvaihtoehto kaikista niistä autoista, mitä on tullut kokeiltua. Todella mukava ja hyvä matkustaa. Siinä on hyvät ajo-ominaisuudet ja paljon tilaa.

Lieneekö ammattitauti, että rallikuski haluaa pitää myös vapaa-ajalla autonsa ratin tiukasti omassa ohjauksessa, sillä ajoavustimet eivät juurikaan kulu Rovanperän käytössä.

– Käytän avustimia mahdollisimman vähän. Ne ovat hyviä ja turvallisia, mutta toistaiseksi olen tottunut mekaaniseen ajoon. Adaptiivista vakkaria tulee käytettyä moottoritiellä, se on kätevä ominaisuus.

Puuppolassa asuva Kalle Rovanperä lähtee vuoden 2019 rallikauteen Škoda Motorsportin tehdaskuljettajana. Tiimin rallivuosi päättyi kolmoisvoittoon WRC2-luokassa viime vuonna. Rovanperä sijoittui tulokasvuotenaan kolmanneksi, mutta nousi kauden kohutuimpiin rallitapauksiin.

Nuoren kuljettajan vauhti vakuuttaa ja hänelle povataan tietä tähtiin. Rovanperä ei kuitenkaan lähde takki auki uuteen kauteen. Hän toteaa realistisesti, että ensijaisena tavoitteena on päästä ajamaan kaikki kisat läpi ja kerätä kokemusta MM-tasolta. Samalla voi napsia pisteitä ja kamppailla kärkipaikoista.

– Totta kai yritän olla aina paras. Jos siinä tavoitteessa onnistun, niin silloin kauden jälkeenkin pitäisi olla paras, kuittaa Rovanperä.

Rallimaailman tunnelma tavallisen autoilijan ulottuvilla

Perinteikäs Monte Carlon osakilpailu käynnistää rallin MM-sarjan kolmen viikon kuluttua. Škoda tuo tuulahduksen rallimaailmaa myös tavallisen autoilijan ulottuville.

Škoda Fabia 1.0 TSI Monte Carlo erottuu punaisena herkkuna Veljekset Laakkosen Jyväskylän toimipisteessä. Myyntipäällikkö Valtteri Rossi kertoo, että kyseinen yksilö on jo myyty, mutta seuraava on tulossa taloon lähiaikoina.

– Monte Carlo -versio on vahvasti life style -henkinen, se huokuu sporttisuutta ulkoisesti ja sisällä. Varustukseen kuuluvat spoilerit edessä ja takana, ja vanteet saa jopa 18-tuumaisina, listaa Rossi.

Punainen kori ja puna-musta verhoilu koristetikkauksineen korostavat urheilullisuutta. Monte Carlo on makea rallikuorrute, mutta konehuonetta ei ole viritelty. 1-litraisen bensakoneen tehot ovat 81 kilowattia ja 110 hevosvoimaa.

Kiihtyvyys nollasta sataan 10,1 sekuntia. Yhdistetty kulutus 4,7 litraa/100 km. Kuvassa olevan yksilön lisävarusteltu hinta on 25 308 euroa.