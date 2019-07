Koeajossa Volkswagenin pienin katumaasturi T-Cross – katso video

Volkswagenin henkilöautomallistossa on katumaasturiversioita nyt kaikissa kokoluokissa, kun T-Cross tuli markkinoille, kooltaan se on Polon kokoluokkaa.

Uutuus on 14 senttiä Poloa korkeampi. T-Cross tarjoaa kuljettajalle ylöspäin enemmän tilaa ja luo väljyyttä ja tunnetta isommasta autosta.

Etupenkit ovat noin 10 senttiä korkeammalla ja T-Crossiin on helppo nousta. Jyväskylän Autotarvikkeen automyjä Heikki Pesonen kiteyttää asiakkaiden kommentit ja kehut näin:

– T-Crossissa on hyvää auton korkeus. Autoon on helppo tulla, näkyvyys ulospäin on parempi kuin matalassa autossa, ja maavara on peräti 19 senttiä.

T-Cross on käytännöllinen auto. Takapenkki on ryhdikäs ja asiallinen istua. Päätilaa on reilusti. Penkkiä voi liikuttaa pituussuunnassa 14 senttiä ja muunneltavuutta lisää takapenkkien taitettavuus.

Kaupunkiajossa uusi Volkswagen on jämpti, ketterä ja helppo ajettava. Töyssyjen yli matka jatkuu mukavan pehmeästi. Maantiellä auto on kokoonsa nähden erittäin vakaa ajettava. 115 hevosvoimaa riittävät pienelle maasturille hyvin. Kolmisylinterisen moottorin äänimaailma on korkeilla kierroksilla karkea. Jyväskylässä autoa myy Jyväskylän Autotarvike.