Kolumni: Älä yritä olla fiksumpi kuin autosi

Ihminen voi vaikuttaa ympäröivän luonnon tilaan esimerkiksi valitsemalla vähäpäästöisen auton, jakamalla kyydin kanssaihmisten kera, lentelemällä tuoreilla lentokoneilla ja käyttämällä mahdollisimman usein julkisia kulkuvälineitä.

On kuitenkin toisenlaisiakin tapoja vaikuttaa auton välityksellä suoraan ympäröivään maailmaan ja sen tilaan. Tässä muutama esimerkki tavoista, joilla saa aikaan melkeinpä silmänräpäyksessä tapahtuvan muutoksen.

Varmin tapa saada aikaan takatalvi on vaihtaa tosi hyvissä ajoin kesäkiekot alle ja siirtää lapio ja harja pois auton takaboksista. Samalla tapaa voi aiheuttaa hurjia kevätmyrskyjä laittamalla laiturin ja veneen vesille vain tovi jäiden lähtemisen jälkeen koska ”kelit ovat jo niin kovin kesäiset”. Eivät ne ole. Kohta vene ui nurinpäin rannassa ja laituri on hakkautunut palasiksi rantakiviin.

Helpoin tapa taas taata mahdollisimman kuraiset ja likaavat kelit on viedä silmäterä pesuun ja vahaukseen. Useimmiten olosuhteiden muutos on niin nopea, että pesuputkeen ajaessaan kuski saa ihailla aurinkoista taivasta, mutta putkesta tullessaan hän jo näkee taivaalle kertyneet pahaenteiset pilvet.

Oiva tapa pidentää maantien pituutta on ohittaa pysähtymättä harvaan asutulla seudulla huoltoasema, koska ”tuskin sille seuraavalle asemalle kovin pitkä matka on”. On sille. Matkaa seuraavalle tankkauspaikalle on vähintään kolme kilometriä enemmän kuin mihin tyhjenevä tankkisi venyy.

Paras tapa saada hyvä liftikyyti on pistää tupakaksi. Näin ainakin jos tupakit ovat vähissä ja jokainen tiehen heti sytytyksen jälkeen tumpattu rööki harmittaa. Tämän lain-alaisuuden tiedän todeksi empiirisen tutkimuksen kautta. Oletettavaa on, että koska en nykyisellään enää tupakoi, en myöskään saisi kyytiä.

Helppo tapa aiheuttaa yleinen kaaos ja hulabaloo on yrittää välttää autoilun lainalaisuuksia kierolla pelillä. Että koittaa vaikka taata lämpimän syksyn pitkittyminen vaihtamalla hyvissä ajoin talvikiekot alle. Jos vaikka sateen saakin pidettyä loitolla kantamalla laukussa sateenvarjoa, automaailman jumalat ovat sen verran fiksuja, että ne tajuavat ihmisen sisimmän tarkoituksen.

Ja sitten vielä totuus, jonka jokainen autonomistaja tietää satavarmasti. Varmin tapa hajottaa oma auto on kehua sitä. Tämän olen kokenut moneen kertaan. Nykyisin ymmärrän jo, että jos vaikka tulenkin autoani pikkuisen kehuneeksi, muistan myös motkottaa sille pikkuisen. Kauhun tasapainoa on hyvä ylläpitää siten, että haukkuu aina pikkuisen enemmän kuin kehuu. Kokemukseni mukaan hyvä suhde on 2/3:een.