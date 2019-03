Kolumni: Kävin sivistämässä itseäni ministeriön nettisivuilla ja totesin, että huilaisin, jos olisin Anne Berner

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistus on sellainen sanasetti, että ei ole sytyttänyt tutustumaan tarkemmin. Sori siitä.

Kävin nyt sivistämässä itseäni ministeriön nettisivulla.

Selvisi, että vuoden 2019 alusta nimiä on myllätty ja väkeä on siirrelty. Virastoja on nyt kolme: Liikenne- ja viestintävirasto (entinen Trafi sekä Viestintävirasto ja siivu Liikennevirastoa), Väylävirasto (entinen Liikennevirasto) ja Ilmatieteen laitos.

Ministeriön hallinnon alla toimii kolme yhtiöitä: Traffic Management Finland Oy, Yleisradio Oy ja Cinia Oy.

Ciniaan en ole törmännyt aiemmin. Kertovat nettisivullaan olevansa digiteollisuuden ytimessä. Ilmankos olin ihan pihalla. Cinian tavoitteena on tehdä maailmasta toimivampi, älykkäämpi ja turvallisempi. Tämä tehdään tarjoamalla verkko-, ohjelmisto- ja pilvipalveluja. Kuulostaa hienolta, mutta koska luetun ymmärrykseni on älyasioissa rajallinen, siirryin katselemaan kuvia. Ja kas, tulikin vastaan tuttu naama.

Ex-pääministeri Esko Ahohan se siellä, Cinian hallituksen puheenjohtajana. Piti oikein kurkata, että mitä mahtaa kuulua entiselle keskustapoliitikolle. Hyvin pärjää hän. Ei tyydy vain istumaan monilla hallituspaikoilla, vaan on itsekin yritysjohtaja ja konsultoi ahkerasti, mitä ilmeisimmin myös liikenneasioissa. Aho on ollut muun muassa selvitysmiehenä laatimassa rohkeita kehitysnäkymiä Suomeen otsikolla Liikenne- ja viestintäarkkitehtuuri 2030 ja 2050. Raportin tilaaja on Liikenne- ja viestintäministeriö.

En jaksanut syventyä yli 30-sivuiseen raporttiin, sori siitäkin. Klikkasin takaisin Liikenneministeriön sivulle, jos olisi jotain helpommin tajuttavaa, mutta digidigiä ei pääse pakoon ja syykin selvisi. Digitaalisuus on ollut pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman läpileikkaava teema, informoi ministeriö.

Traffic Management Finland Oy perustettiin vuoden alussa. Siitä kerrotaan, että se on valtion omistama erityistehtäväkonserni. Melko jännittävää. Kuulostaa paikalta, jonka henkilöstöä kutsutaan koodinimillä, kunnes tunnelma lässähtää. Uuden yrityksen tehtävä on tuottaa liikenteenohjaus- ja hallintapalveluita kaikille liikennemuodoille.

Voi minua kärryiltä pudonnutta. Pitää alkaa petrata asioiden seuraamista. Tilasin jo itselleni ministeriön tiedotepalvelun sähköpostiin.

Tällä viikolla tiedotettiin, että liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner luopuu tehtävästään toukokuun lopussa, koska aloittaa kesäkuussa ruotsalaispankin hallituksen jäsenenä. Toivottavasti saa pitää lomaa välissä. On ollut niin paljon vanhan purkamista ja uuden säätämistä. Minä huilaisin pitkään, ja esittäisin vielä lähtiessäni pyynnön, että eikö yhdelle naiselle riittäisi pelkkä liikenneministerin pesti, kuten ennen vanhaan.

Lopuksi suositus.

Käykää tutustumassa ministeriön julkaisuihin www.lvm.fi. Lisäsuosituksena, että varatkaa iso muki kahvia tai muuta virvoketta.

On siellä ihan mukavaakin asiaa. Kuten se, että Suomi siirtyy kesäaikaan sunnuntaina.