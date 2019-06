Kolumni: Onko niin, että jokaisessa miehessä asuu pieni itsensäpaljastaja?

Olen miettinyt useaan kertaan ajellessani Suomen teitä, että kuinka pieni virtsarakko suomalaisilla miehillä oikein on. Tien penkalla näkee nimittäin hämmentävän usein pissatauolla olevia kuskeja.

Ymmärrän toki, että kun luonto kutsuu, on sen huutoon vastattava. Outoa on kuitenkin se, että miehet ovat melkein poikkeuksetta pissillä paikoissa, joista on varsin lyhyt matka edelliselle ja seuraavalle huoltoasemalle.

Esimerkiksi Muuramessa näkee kelien suosiessa lähes päivittäin pissapoikia Jyväskylään johtavaa moottoritietä edeltävällä levikkeellä. Kyseisestä paikasta on noin 500 metriä vessaan ja seuraavallekin huoltoasemalle vain jokunen kilometri.

Voidaan toki ajatella, että pissille pysähtyvä kuski ei tunne alueen huoltoasemaverkostoa niin hyvin, että tietäisi helpotuksen löytyvän läheltä edestä. Senkin olen ymmärtänyt, että mieskuskeista ympäri kääntyminen on usein täysin mahdoton ajatus.

”Kun eteenpäin ollaan menossa, taaksepäin ei käännytä kuin suuren hädän edessä”. Vessahätä ei vastaa suuren hädän määritelmää.

Teiden vierustoilla on kuitenkin niin tiheässä mainoksia, jotka kertovat, paljonko seuraavalle taukopaikalle on matkaa, että täysi tietämättömyys seuraavasta helpotusmahdollisuudesta voi juontua vain sokeudesta.

Pissatiheyden lisäksi ihmettelen perusteita, joilla miehet helpotuspaikkansa valitsevat. On tietysti selvää, että pysäkiksi valitaan paikka, johon on turvallista pysähtyä. Mutta se, että miehet eivät mene tarpeilleen auton taakse tai metsään, vaan kohtaan, jossa pissakaari varmasti osuu ohiajavien silmiin, on vähintäänkin ihmeellistä.

Saatatte nyt ajatella, että oikeasti ihmeellistä tässä on vain se, miksi kolumnisti on kiinnittänyt näin paljon huomiota pissaaviin miehiin ja heidän sijaintiinsa tien varsilla. Minulla ei ole tähän selitystä.

Kai se on vähän niin kuin aurinkoon katsominenkin. Sanotaan, ettei suoraan saisi katsoa, mutta joskus tulee silti vilkaistua.

Olennaisin asia tässä pissakolumnissani on miesten ja naisten ero. Tien laidoissa ei nimittäin näe kyykkiviä naisia.

Jos naiselle tulee helpotushätä huoltoasemattomilla taipaleilla, he ymmärtävät mennä pusikon suojaan tai kyykistyä renkaan kohdalle piiloon.

Kaikki pikkuisenkin anatomiaa ymmärtävät käsittävät, että kyykkypissiminen on astetta hankalampaa kuin miesten helpotuksen hakeminen. Voisi siis olettaa, että jos jollain olisi tarvetta pissata tasaiselle asfaltille, niin naisilla.

Olisiko siis niin, että pohjimmiltaan tässä on kyse siitä, että jokaisessa miehessä asuu pieni itsensäpaljastaja?