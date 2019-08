Kolumni: Puutarhan söpö pupuliikenne johtaa kadotukseen

Liikenteellä tarkoitetaan pääsääntöisesti ihmisten ja tavaroiden kuljettamista paikasta toiseen. Jos termiä tutkailee laajemmin voi se tarkoittaa myös esimerkiksi raha- ja tietoliikennettä – tai sitten ylipäätänsä mitä tai minkä tahansa paikasta toiseen siirtymistä ilman liikenneverkkoa tai määränpäätäkään.

Minä olen tarkkaillut viime aikoina läheisesti oman puutarhani liikennettä. Sitä miten ylettömän söpö ja pikkuruinen jänöpupunen on loikkinut paikasta toiseen, mussuttanut ruohoa ja söpöillyt. Tämän hän tekee yleensä istuessani ikkunan ääressä aamiaisella. Joskus pomppiminen on niin hypnotisoivaa, että teekuppi ehtii jäähtyä ja puuro muuttua liisteriksi. Töihinkin tulee usein kiire.

Puutarhassani liikennöi myös tuhiseva siili-herra, joka luulee, ettei sitä nähdä, jos se on ihan hiljaa ja paikoillaan. Vähän aikaa pihalla leikki myös ylettömän ihana oravanpoikanen. Se yritti kiivetä punttia pitkin syliin ja tunkea väkisin sisälle taloon. Kun sen sai harhautettua talon ulkopuolelle, se näytti hämmästyneeltä ja yksinäiseltä.

Oravanuorukaisen kohtaloksi koitui vilkas ilmaliikenne, sillä ilmavoimien röyhkeät harakat ja varikset nokkivat poloisen hengiltä. Oravainen sai viimeisen sijansa puun juurelta, jonne hänet siunattiin läheisten läsnä ollessa ja lapiokuljetuksella. Lintuja olen tämän tapahtuman jälkeen katsonut vihaisesti kulmia rypistäen ja halveksuen – näin vaikka ymmärrän toki heidän suojelevan vain omiaan, sillä oravat ovat tunnettuja munavarkaita.

Disneymäisellä puutarhaliikennöinnillä on tietysti myös tyly puolensa. Vaikka pupuherran liikennöinti on viihdyttävää seurattavaa, ymmärrän siinä piilevän suuren vaaran. Suloisesta pupustakin kasvaa nimittäin lopulta rujon näköinen rusakko, jossa ei ole mitään söpöä ja jonka puutarhatouhuille minulta ei riitä sympatiaa. Se, että pupu liikkuu paikasta toiseen, on ihan ok. Se, että puutarhani makoisat antimet liikkuvat kohti pupun suuaukkoa ja suolistoa, ei ole ok.

Viime kesänä puputin sukulaiset terrorisoivat muun muassa kasvimaatani popsimalla parempiin suihin kaikki punajuuren naatit ja syömällä pensasmustikasta vuosikasvut vielä elokuun puolella – ikään kuin elokuussa ei olisi ollut muutakin syötävää.

Silloin kun en vielä ymmärtänyt vetää puiden ympärille natolankaa ja miinakenttää, puputin esi-isät kalusivat yhdestä omenapuustani rungon paljaaksi. Rikoksen teki erityisen törkeäksi se, että jänö jyrsi poskeensa omenapuuta makuuhuoneeni ikkunan alla – ikään kuin ilkkuen levolliselle unelleni.

Suojatessani syksyisin omenapuitani olen täysin tietoinen siitä, että jonain vuonna nuo ärsyttävän fiksuiksi ja innovatiivisiksi osoittautuneet puput keksivät vielä katapultin, jolla ne pääsevät lähemmäs eristettyjä puita ja pensaita. Toivottavasti ne ovat kutienkin niin ahneita ja tyhmiä, etteivät tule ajatelleeksi, miten runkoa ympäröivän verkon sisältä pääsee pois. Jos näin nimittäin sattuisi käymään, tietäisin, mikä olisi pupujen seuraava päämäärä. Siihen liittyisi muun muassa timjamin oksa, paloiteltu fenkoli, lihaliemi kuutio ja reilu loraus kuohukermaa.