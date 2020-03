Koronapelolla markkinoiva autokauppa sai täyslaidallisen – "Ikuinen boikotti koko firmalle"

Uudessa-Seelannissa päämajaansa pitävä autokauppaketju 2 Cheap Cars on säännöllisin välein koetellut hyvän maun rajoja mainonnassaan. Nyt yhtiö on alkanut hyödyntää ihmisten pelkoa koronaviruksen leviämisestä.

Samalla on uusiseelantilaisten kuluttajien mielestä menty reilusti kaikkien rajojen yli. Kun 2 Cheap Carsin mainontaa on aiemmin pidetty lähinnä huvittavana röyhkeytenä, nyt verkkokeskusteluissa on alettu vaatia yhtiön täydellistä boikotointia.

Kohu alkoi, kun 2 Cheap Carsin uudessa mainoskampanjassa vihjattiin häikäilemättä koronavirukseen. Mainoksissa kysytään "oletko huolissasi julkisessa liikenteessä matkustamisesta?" ja luvataan alennuksia kaikista käytetyistä autoista.

Feel like this is pretty low from 2 Cheap Cars. It just instills fear in people when there is need to avoid public transport.



It also pushes the narrative that public transport is “dirty” and dangerous when that’s not the case. Do you know what is dangerous? Cars. pic.twitter.com/j8rpA4YOJt